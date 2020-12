Vermeintlicher Autoklau in Schwelm war ein Irrtum

Schwelm Die schönsten Geschichten sind doch die, die das Leben schreibt. Schier unglaubliches ist einem Schwelmer Ehepaar passiert.

Schwelm. Ende gut alles gut: eine schier unglaubliche Geschichte ist einem Schwelmer Ehepaar passiert. Die Hauptrolle spielen neben dem Paar ein weißes Citroën DS3 Cabriolet, zwei nette Polizisten mit Fantasie und die beiden Parkhäuser Mühlenteich und im „Schwelm Center“.

Die vermeintliche Räuberpistole ereignete sich dieser Tage im Vorweihnachtstrubel. Und sorgte für 24 Stunden für ziemlich viel Aufregung bei den Senioren. „Das Auto meiner Frau ist um die Mittagszeit aus der zweiten Etage des Parkhauses im Schwelm Centers gestohlen worden. Zur Wiederbeschaffung habe ich eine Belohnung von 1000 € ausgesetzt“, so der Senior im Gespräch mit dieser Zeitung. Natürlich wurde der vermeintliche Diebstahl von ihm auch der Polizei gemeldet. Und natürlich waren sowohl die Frau, als auch der Mann, und natürlich noch einmal die Polizisten in jeder Parketage des Parkhauses unterwegs, um nach dem Wagen zu suchen. Doch der blieb verschwunden.

Das Cabrio ist selbstverständlich versichert, jedoch wird der Wagen so seit gut zwei Jahren nicht mehr gebaut: „Es ist ein super-schönes Auto, meine Frau hängt an ihrem Wagen“, begründet der Senior die ausgesetzte Wiederbeschaffungsprämie.

Nach einer kurzen Nacht klingelt bei dem Ehepaar am Morgen das Telefon. Am Apparat sind die beiden Polizisten vom Vortag: „Ihr Wagen ist wieder da“, so die frohe Kunde der Beamten. Und jetzt kommt es: Wieder aufgetaucht ist der Wagen nicht im Schwelm-Center-Parkhaus, sondern im Mühlenteich-Parkhaus. „Dort stand das Fahrzeug - schön und unversehrt und sagte nichts“, so der Schwelmer Senior zu dieser Zeitung.

Was war geschehen? Die Erklärung liegt auf der Hand. Dort hatte nämlich die Frau des Hauses ihr geliebtes Fahrzeug abgestellt. Die Frau ist anschließend Einkaufen gegangen und hatte nachher im Eifer des Gefechts und des drohenden Lockdown’s schlicht das Parkhaus verwechselt, in dem sie ihr Cabriolet abgestellt hatte.

Eigentlich müsste die Verwechselung doch spätestens dann auffallen, wenn das Parkticket bezahlt werden muss, sollte man jedenfalls meinen. Doch da kam der eine Zufall zum anderen. Der Seniorin war das Ticket vor dem Automaten aus der Hand in den Schmutz gefallen. Anschließend verweigerte der Automat verständlicher Weise die Annahme des Tickets. Unsere Cabriolet-Fahrerin wollte jedoch nicht gleich aufgeben, ging schnurstracks zum Service-Point im Haus. „Das Problem kennen wir“, so der freundliche Mitarbeiter. „Wenn die Park-Tickets schon mal verschmutzt sind, kann der Automat sie nicht mehr lesen“, klärte der Mann auf und gab ein neues Ausfahrticket heraus. Auch ihm war das Ticket vom falschen Parkhaus nicht aufgefallen. Dass der Wagen schließlich mit dem richtigen Parkticket in der Hand im falschen Parkhaus nicht mehr aufzufinden war, bzw. mit dem falschen Ticket im falschen Parkhaus nicht auftauchte, ergibt sich von selbst. Alles klar?

Ende gut, alles gut. Eine schöne Weihnachtsgeschichte zu Weihnachten. Und eine kuriose Verwechselungs-Geschichte, die das Leben schrieb! Irren ist menschlich.