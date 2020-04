Verantwortung zeigen

Die Zahlen von Polizei und Ordnungsämtern hören sich erst einmal gut an. Der Großteil der Menschen scheint sich an die Kontaktsperre zur Eindämmung des Coronavirus’ zu halten. Wer am Wochenende mal einen Schritt vor die Tür gewagt oder auch nur einen Blick in die sozialen Medien im Internet geworfen hat, könnte einen anderen Eindruck bekommen.

Draußen herrscht mancherorts das pralle Leben. Online wird das von immer wieder neuen, wütenden Posts und Kommentaren begleitet, in denen Nutzer sich über die fehlende Einsicht oder sogar Rücksichtslosigkeit ihrer Mitbürger auslassen – eben weil diese nicht zuhause bleiben.

Klar, Ordnungsamt und Polizei können nicht immer überall sein. Auch sie arbeiten mit Einschränkungen durch die Pandemie. Vieles wird ihren Augen entgehen. Umso wichtiger ist die Eigenverantwortung: Wenn es nicht zwingend notwendig ist, das Haus zu verlassen, sollten wir alle zuhause bleiben. Auch wenn das Wetter schön ist und es schwerfällt, weil die Wände immer näher zu kommen scheinen. Gleichzeitig müssen Kontrollen, wenn Schwachpunkte wie auf dem Wochenmarkt in Gevelsberg erkennbar sind, verstärkt werden.