Unfallflucht in Schwelm: 81-Jähriger schwer verletzt

Schwelm Als er bemerkt, dass er gerade an einem Fußgängerüberweg einen Menschen niedergefahren hat, hält er kurz an und fährt dann weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Das Opfer, ein 81-Jähriger, liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Die Unfallflucht ereignete sich am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr auf der Hauptstraße an der Ampelkreuzung Hauptstraße/Hagener Straße. Der 81-Jährige war gerade dabei, bei Grün über die Hauptstraße in Richtung Hagener Straße zu gehen, als ein Autofahrer, der auf der Hauptstraße in Richtung Kaiserstraße unterwegs war, bei Rot in den Kreuzungsbereich fuhr, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug stieß mit dem Fußgänger zusammen, wodurch der Senior sofort stürzte.

Der Fahrer muss den Zusammenstoß bemerkt haben, wie den Ausführungen der Polizei zu entnehmen ist, hielt kurz vor der Kaiserstraße kurz an und gab dann Gas, ohne sich um den Verletzten auf der Straße zu kümmern.

Zeugen, die den Vorfall beobachten hatten, eilten sofort herbei, leisteten dem 81-Jährigen Hilfe und verständigten sofort die Rettungskräfte. Der Senior zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen am Fuß zu, wie es später im Polizeibericht steht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02335-91667000 abgegeben werden.