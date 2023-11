Unfall mit mehreren Autos auf der A1: Eine Spur gesperrt

Auf der A1 in Fahrtrichtung Köln ist es am Donnerstagmorgen (24.11.) zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen.

ist nach ersten Informationen der Polizei Dortmund ein Fahrzeug unter den Auflieger eines Lkw gekommen. Zum genauen Unfallhergang ist aktuell noch nichts bekannt.

Laut Polizei wurden zwei Personen bei dem Unfall leicht verletzt. Es wurden mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Laut Polizei müssen drei Fahrzeuge abgeschleppt werden. Nach einer zwischenzeitlichen Sperrung der Fahrtrichtung Köln, ist gerade noch der rechte Fahrstreifen gesperrt. Durch den Unfall bedingt gibt es gerade rund vier Kilometer Stau ab Hagen-West.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.