Unbekannte Flüssigkeit vor Haus von Feuerwehrpräsident Ziebs

Nach seiner Warnung vor rechtsnationaler Unterwanderung bei der Feuerwehr gab es am Privathaus von Hartmut Ziebs, dem Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), einen Polizeieinsatz. Vor dem Gebäude in Schwelm wurde eine bislang unbekannte Flüssigkeit entdeckt, bestätigte am Dienstag ein Polizeisprecher.

„Es handelt sich um einen Fleck auf dem Pflaster vor dem Gebäude“, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei Hagen auf Nachfrage. Am Montagmorgen sei es deshalb zu dem Polizeieinsatz an Ziebs Haus gekommen. Der Staatsschutz wurde eingeschaltet.

Flüssigkeit wird kriminaltechnisch untersucht

Nähere Erkenntnisse zur Flüssigkeit gebe es noch nicht, hieß es am Dienstag. Die Flüssigkeit werde nun kriminaltechnisch untersucht. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen eingeleitet.

Ziebs war zuletzt Ziel von Drohbriefen. Am Montag und am Mittwoch vergangener Woche hatte Ziebs insgesamt zwei Mails erhalten, in denen der Feuerwehrpräsident laut Polizei massiv beleidigt bzw. bedroht wird. Die beiden Nachrichten seien von der E-Mail-Adresse einer Freiwilligen Feuerwehr in Dortmund abgeschickt worden, teilte die Polizei mit. Bei der betreffenden Feuerwehr wies man die Vorwürfe zurück und stellte Anzeige gegen Unbekannt.

Offener Streit im Feuerwehrverband

DFV-Präsident Ziebs hat den Hass rechter Kreise auf sich gezogen, nachdem er öffentlich vor einer Unterwanderung der Feuerwehr durch Rechtsnationale gewarnt hat: „Die teilweise rechtsnationalen Tendenzen bei der AfD sind eine Gefahr für die Demokratie. Es wäre fatal, wenn die Feuerwehr in einen solchen Sog hineingezogen würde“, bekräftigte Ziebs auch jüngst in einem Interview mit dieser Zeitung.

Im Deutschen Feuerwehrverband ist seitdem ein offener Streit entbrannt. Fünf von sieben Vize-Präsidenten des Verbandes forderten Ziebs zum Rücktritt auf. Der Wirbel um Ziebs hat auch eine große Welle an Solidaritätsbekundungen ausgelöst. (dae)