Unbedingt beim Gesundheitsamt melden

Dass es zu diesem Zeitpunkt in höchstem Maße leichtsinnig war, in den Skiurlaub zu fahren, sollten die vielen tausend (Süd-)Tirol-Urlauber, die innerhalb der vergangenen Wochen noch auf der Piste waren, mittlerweile begriffen haben. Um so wichtiger ist es aber, dass sie nun die Gesellschaft tatsächlich vor sich schützen.

Auch wenn sie selbst keine Angst vor der Erkrankung haben, sind sie eine wandelnde Gefahr für jeden, dem sie zu nahe kommen – insbesondere Risikogruppen. Daher hoffe ich inständig, dass sie nicht nach dem Prinzip Hoffnung verfahren, sondern sich beim Gesundheitsamt melden und dort genau so hartnäckig dabei bleiben, wie Thomas S. aus Gevelsberg.