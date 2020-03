Die Städtische Sparkasse zu Schwelm hat im Geschäftsjahr 2019 erneut ein kräftiges Wachstum verzeichnet. Die Bilanzsumme stieg um fast zehn Prozent auf 889,1 Millionen Euro. Beim Betriebsergebnis nach Bewertung legte das Geldinstitut noch kräftiger zu: von 5,1 Millionen im Jahr 2018 auf nunmehr 6,5 Millionen Euro. „Das schaffen nicht viele“, sagte Vorstandsvorsitzender Michael Lindermann vor dem Hintergrund des unverändert schwierigen Zinsumfelds. Im Gebiet des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe liege man unter den 58 Instituten beim Ergebniswachstum auf Platz drei, gemessen an der Durchschnittsbilanzsumme sei man sogar die wachstumsstärkste Sparkasse. Und nicht zuletzt sei die Eigenkapitalausstattung sehr gut.

Erfolgreiche Immobilienvermittlung

Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Johannes Schulz, dem Verwaltungsratsvorsitzenden Hans-Werner Kick und dessen Stellvertreter Oliver Flüshöh stellte Michael Lindermann die Bilanz für das abgelaufene Jahr vor. „Wir haben ein spannendes Jahr hinter uns und ein ebenso spannendes vor uns“, erklärte er. Grundsätzlich sei das Fahrwasser nicht optimal. „Ein Kreditinstitut lebt von der Zinsspanne“, so Lindermann. Aktuell sei es aber so, dass man bei den Kundeneinlagen nichts verdiene – im Gegenteil: Die Sparkasse zahlt angesichts eines Negativzinssatzes von 0,5 Prozent auf die eigenen Einlagen bei der EZB drauf. Das habe im vergangenen Jahr einen zusätzlichen Aufwand von 2,5 Millionen Euro bedeutet, so der Vorstand.

„Bei schwindenden Margen müssen wir Wachstum generieren, um das zu kompensieren“, betont Michael Lindermann. Das gelang im vergangenen Jahr der Bilanz zufolge erneut. Wachstumstreiber sei insbesondere das Kreditgeschäft gewesen, das zu einer Steigerung des Zinsüberschusses geführt habe. Die vor eineinhalb Jahren neu gegründete Immobilienvermittlung sei sehr erfolgreich. Insgesamt legte das Provisionsergebnis von 3,7 auf 4,4 Millionen Euro zu. Dazu habe auch das Auslandsgeschäft beigetragen, das man viele Jahre nicht gemacht habe, erklärt Johannes Schulz. Man führe Auslandskonten für heimische Unternehmen und sei im Akkreditivgeschäft tätig.

Der Verwaltungsaufwand blieb gegenüber den Vorjahren unverändert. Der Personalaufwand sank leicht, während der Sachaufwand um den gleichen Betrag stieg. Man habe aber kein Personal abgebaut, sondern Fluktuation genutzt und Prozesse angepasst, betonten die Vorstände. In Bereichen wie dem Zahlungsverkehr benötige man daher weniger Personal, dafür habe man es im Vertrieb und in der Kundenberatung aufgestockt. „Wir übernehmen auch alle Azubis, die sich gut präsentieren, und zwar unbefristet“, sagt Johannes Schulz. Im Jahr 2019 beschäftigte die Sparkasse 115 Mitarbeiter, darunter neun Auszubildende. In diesem Jahr suche man erstmals auch einen Azubi für das Versicherungsgeschäft.

Zentralisierung als richtig bewertet

Johannes Schulz wies darauf hin, dass sich das Verhalten der Kunden verändere. So wachse die „Internetfiliale“ stetig, man habe zudem mehr Geldautomaten in der Fläche als vor der Schließung der Zweigstellen. Letztlich zeige sich, dass die vom Verwaltungsrat vorgegebene Entscheidung, zu zentralisieren, richtig gewesen sei. „Das macht uns jetzt vieles leichter“, meinten die Vertreter von Vorstand und Verwaltungsrat unisono. Während andere Institute unter Druck ständen und jetzt Filialschließungen vornehmen müssten, könne man aktiv an den Markt gehen und sich auf das Kerngeschäft konzentrieren, sagte Oliver Flüshöh.

Sparkasse Patrizierhaus Die Sparkasse will das Patrizierhaus am Bürgerplatz abreißen und wieder aufbauen – mit historischer Außenhülle, aber modernem, energieeffizientem Innenleben. Dort sollen in die drei Etagen Immobilien- und Maklergeschäft, Private Banking und Versicherungsgeschäft einziehen. Man werde mit dem Abriss beginnen, sobald der Bebauungsplan stehe, so Vorstandschef Michael Lindermann.

Beim Blick in die Zukunft gehen die beiden Vorstände von weiterem Wachstum aus. Dann würden die Margen weiterhin ausreichen. Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung sagten Michael Lindermann und Johannes Schulz auf Nachfrage, dass man nicht vor habe, im laufenden Jahr Gebühren zu erhöhen.

Im vergangenen Jahr spendete die Sparkasse Schwelm insgesamt 439.000 Euro an Vereine und gemeinnützige Einrichtungen. Damit habe man in etwa auf dem Niveau der Vorjahre gelegen, sagten die beiden Vorstände. Sie verwiesen allerdings darauf, dass es 2017 für den Sportplatz Rennbahn und 2018 für die Sanierung des Hauses Martfeld Sonderspenden in Höhe von jeweils 150.000 Euro gegeben habe. Die Ausschüttung an die Stadt als Träger der Sparkasse blieb mit 386.100 Euro unverändert. „Bei Ausschüttung und Spende pro Einwohner liegen wir im Verbandsgebiet auf einem Spitzenplatz“, betonte Verwaltungsratsvorsitzender Hans-Werner Kick.