Trauer um Ennepetaler Vogelexperten Bernd Jellinghaus

Naturschützer in Nordrhein-Westfalen trauern um ihren Vogelschutzexperten Bernd Jellinghaus. Der Familienvater starb im Alter von 58 Jahren. Der Bauernsohn aus Hinterjellinghausen in Voerde war viele Jahre Sprecher des Landesfachausschusses Ornithologie und Vogelschutz im Naturschutzbund (Nabu) NRW.

Er stand vor Fernsehkameras und Mikrofonen und der Deutschlandfunk brachte sogar eine vielbeachtete Reportage aus seinem Garten in Hinterjellinghausen in Voerde. Bernd Jellinghaus war ein Mann, der etwas zu sagen hatte, ein Mahner, ein Artenschützer, der sich einmischte, ruhig und sachlich, der als Vortragsreisender in Sachen Vogelschutz unterwegs war und mit Kindern Nistkästen anbrachte. Groß war z. B. die Nistkästen-Aktion im Park des Hauses Martfeld. Unzählige vogelkundliche Wanderungen führte er.

Lebensraum für Vögel wichtig

Bernd Jellinghaus kannte alles über den Vogelflug, beobachtete die Vogelschwärme und freute sich, wenn sie sich auf Wiesen und Weiden in Voerde-Nord sammelten. Er, der alles wissenschaftlich erklären konnte, staunte immer wieder über die Natur. Er erhob seine Stimme, wenn wieder einmal Lebensraum für Vögel in Gefahr war. In der Diskussion um ein neues Baugebiet auf Homberge war seine Begutachtung eindeutig: „Nein, nicht bebauen!“

Auch sah er die Pläne für Bauvorhaben an der Vilvoorder Straße in Voerde äußerst kritisch. Bernd Jellinghaus, der auf Kreisebene des Nabu das Schatzmeisteramt ausführte, war schon dabei, als der Nabu noch Bund für Vogelschutz hieß.

Trauerfeier am 13. Januar

Bernd Jellinghaus zählte schon seit Jahren zum Vorstand der Jagdgenossenschaft Meininghausen. Bei deren Treffen in der Gaststätte „Zur guten Quelle“ auf Jellinghausen konnte man ihn als einen fröhlichen Menschen erleben, der mit Leidenschaft vom Leben in Feld und Wald berichtete.

Die Trauerfeier für Bernd Jellinghaus findet am Montag, 13. Januar, um 13.30 Uhr in der Kapelle auf dem Voerder Friedhof statt. Anschließend erfolgt die Beisetzung.