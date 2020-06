Auch hier geht es für den Vereinssport bald wieder los: das Schulzentrum-West in Gevelsberg mit der Turn- und Sporthalle West (links).

Corona Training in Gevelsberger Sporthallen wieder möglich

Gevelsberg. Nach den jüngsten Corona-Lockerungen bittet die Stadt Gevelsberg Sportvereine um die Vorlage eines Hygieneschutzkonzeptes.

Die jüngsten Corona-Lockerungen bringen endlich auch die langersehnten Entspannungen für den Vereins- und Breitensport: Der Trainingsbetrieb für kontaktfreie Sportarten in Sporthallen ist seit kurzem wieder möglich.

Mit der aktuell gültigen Corona-Schutz-Verordnung (Corona-SchVO) ist der kontaktfreie Sportbetrieb in Schulturnhallen seit dem 26. Mai wieder erlaubt. Vor Wiederaufnahme des Sportbetriebes bittet die Stadtverwaltung die Vereine aber um Vorlage eines Hygieneschutzkonzeptes und den von den einzelnen Fachverbänden empfohlenen Hinweisen zur Aufnahme des Breiten- und Freizeitsports. Vor und nach dem eigentlichen Trainingsbetrieb gilt in und auf den Sportanlagen auf jeden Fall die Maskenpflicht.

Die Sportstätten im Überblick

Seit vergangenem Samstag dürfen damit auch wieder Dusch- und Waschräume, Umkleiden, Gemeinschaftsräume etc. unter Beachtung des Mindestabstandes genutzt werden.

Die Nutzung der Sporthalle West, Halle A, ist ab Freitag, 5. Juni, und die in der Halle B ab Montag, 8. Juni, für den Vereinssport wieder möglich. Die Turnhallen Alte Geer stehen ab Mittwoch, 17. Juni, wieder zur Verfügung.

Kontaktsport im Freien ist seit vergangenem Samstag bis zu einer Gruppe von zehn Personen wieder erlaubt.

Der Sportplatz Hundeicken und das Stadion Stefansbachtal stehen seit vergangenem Dienstag für Trainingszwecke zur Verfügung. Das Waldstadion Silschede bleibt wegen der Bauarbeiten auf dem Vorplatz bis auf Weiteres aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Vor Wiederaufnahme des Trainings im Freien ist ebenfalls die Vorlage eines Hygienekonzeptes für die einzelnen Sportarten erforderlich. Auskünfte oder Rückfragen erbittet die Stadt Gevelsberg per E-Mail unter sport@stadtgevelsberg.de.

TV Silschede

Bis zu den Sommerferien wird es keine Übungsstunden beim TV Silschede geben. Das hat der Vorstand bei seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Nach den Ferien sollen die Mitglieder und Kursteilnehmer dann wieder in die Turnhalle an der Grundschule kommen dürfen, allerdings unter relativ strengen Bedingungen. Die stehen in einem „Hygienekonzept“, das der Vorstand entsprechend den Vorgaben des Landessportbundes und des Deutschen Turnerbundes erarbeitet hat.

Politische Sitzung Bevor ab Freitag, 5. Juni, die Nutzung der Halle A des Sportzentrums West für den Vereinssport wieder gestattet ist, macht sich die Gevelsberger Politik die Halle zu Nutzen. Um die entsprechenden Hygienevorschriften einhalten zu können, tagt hier am Donnerstag, 4. Juni, der Jugendhilfeausschuss. Es ist seit Wochen die erste Ausschusssitzung, in der die Mitglieder sich wieder persönlich sehen.

Wenn die Stadtverwaltung diesem Konzept zustimmt, werden die Übungsleiter mit dem Verfahren vertraut gemacht. Sie müssen schließlich darauf achten, dass sich die Teilnehmer an die Vorgaben halten, aber auch ihre Trainingseinheiten so umstellen, dass möglichst wenig Kontakte zwischen den Teilnehmenden stattfinden. Deshalb dürfen zum Beispiel maximal 15 Personen in die Halle kommen.

Das gesamte Hygienekonzept wird auf der Homepage veröffentlicht und im TVS-Schaukasten ausgehängt, sobald es genehmigt ist.

Die Vorstandssitzungen finden normalerweise immer bei einem Vorstandsmitglied zuhause statt. Diesmal traf man sich jedoch im Jugendraum an der Turnhalle: Nur dort war es möglich, den Corona-bedingten Abstand von mindestens 1,50 Meter einzuhalten.