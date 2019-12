Tour der Hoffnung: 65.000 Euro für Ennepetaler Thaler-Verein

„Für unseren Verein ist es das schönste Weihnachtsgeschenk“, sagt Edda Eckhardt, die Vorsitzende des Henri Thaler-Vereins begeistert. Mit der „Wahnsinnssumme“ von 65.000 Euro bedachten die Organisatoren der Tour der Hoffnung bei der Spendenausschüttung die Ennepetaler Institution, die Familien krebskranker Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener unterstützt.

Der Thaler-Verein feiert in diesem Jahr 30-jähriges Bestehen. Passend dazu hatte die Rundfahrt, in deren Rahmen bundesweit Spenden zur Unterstützung krebs- und leukämiekranker Kinder gesammelt werden, im August in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm Station gemacht (wir berichteten). Zahlreiche Prominente waren mit dabei. Nicht zuletzt hatten auch viele Spender aus der Region zum Rekordspendenergebnis der Tour von 2,38 Millionen Euro beigetragen. Edda Eckhardts Ehemann, Ehrenbürgermeister Michael Eckhardt, und Peter Bazzenella aus Hasperbach, der nicht zuletzt vor Jahren den Großsponsor Allianz ins Boot holte, hatten bei ansässigen Firmen und vielen Privatpersonen gesammelt.

Stationen im EN-Südkreis

Ex-Radweltmeister Klaus-Peter Thaler aus Gevelsberg war als Tour-Kapitän ebenfalls wieder engagiert am Start. Im feierlichen Rahmen im Rathaus von Gießen fand die Spendenausschüttung statt. Kliniken, Forschungseinrichtungen und andere Institutionen wurden dabei bedacht, insgesamt waren es 62 Empfänger.

„Viel Geld ist schön, aber es muss auch gut verteilt werden“, betonte die Schirmherrin der Tour der Hoffnung, die frühere Weltklasse-Biathletin Petra Behle, in ihrer Rede. Wie seit inzwischen 25 Jahren erhielt auch der Henri Thaler Verein Geld aus dem reich gefüllten Topf. Edda Eckhardt nahm den großen Scheck im Beisein ihres Mannes und von Peter Bazzanella entgegen.

Insgesamt 190 Sportlerinnen und Sportler waren bei der Tour der Hoffnung, die in diesem Jahr zum 36. Mal veranstaltet wurde, im Dienst der guten Sache dabei. Vom 14. bis 18. August waren die Radfahrer in Hessen und Nordrhein-Westfalen unterwegs und legten dabei 373 Kilometer zurück, bis sie das Ziel, die Kinderklinik in St. Augustin, erreicht hatten.