Thema bei Schulkonferenz

Am Dienstag, 28. Januar, findet die nächste Schulkonferenz statt, an der auch Gevelsbergs Bürgermeister Claus Jacobi teilnehmen wird.

Im Zuge dieser Konferenz sollen weitere Maßnahmen besprochen werden, um die Probleme mit Alkohol, Drogen und Vandalismus an der Grundschule Pestalozzi an der Teichstraße in den Griff zu bekommen.