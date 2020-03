Die Turngemeinde Voerde hat zwei neue Ehrenmitglieder, eine neue Führungsstruktur und - darüber ist man besonders glücklich - noch über 1000 Mitglieder. Die Verantwortlichen der TG atmeten in der gut besuchten Jahreshauptversammlung in der vereinseigenen Turnhalle sichtlich auf, als die in vielen Sitzungen erarbeitete neue Satzung und auch die geplante Beitragserhöhung von der Mitgliedschaft genehmigt wurden.

Neuer geschäftsführender Vorstand

Kündigten in der Versammlung vor einem Jahr der 1. Vorsitzende Florian Budnick und die Vize-Vorsitzende Heike Meiners noch eine vorzeitige Beendigung ihrer Amtszeit an, so führten sie ihre Ämter doch bis zur regulären Sitzung weiter, stellten sich aber nicht mehr für Aufgaben in der „ersten Reihe“ zur Verfügung. Mit viel Dank, Geschenken und langem Beifall (alle erhoben sich von ihren Plätzen) wurden Florian Budnick und Heike Meiners verabschiedet. Beide machen weiter mit im neuen erweiterten Vorstand.

Die Versammlung wählte nach neuer Satzung einen geschäftsführenden Vorstand, in dem keine Funktionen festgelegt wurden, wohl aber Arbeitsbereiche gebildet sind. Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes sind der bisherige Kassierer und Sprecher in der Versammlung, Tim Rümenapf, Lotta Hakenberg, die sich um Recht und auch um Medien (hier zusammen mit Natalie Körber) kümmern soll, Andrea Schilken soll Verbindungen zu Institutionen und anderen Vereinen halten und Völker Külpmann sich um Finanzen und Personal kümmern. Zum erweiterten Vorstand zählen Bernd Dahl, Jan Philipp Buchwald, Natalie Körber, Lars Eisenberg, Ralf Jandt, Werner Bültmann, Anna Düllmann, Anke Althoetmar-Rümenapf, Florian Budnick, Heike Meiners (Abteilungsleiterin Turnen), Markus Eicker (Abteilungsleiter Basketball), Lars Apitius (Abteilungsleiter Handball) und Jürgen Kettler (Abteilungsleiter Volleyball). Kassenprüfer sind Bärbel Wolter und Jana Frauenstein.

Einstimmig wurden zu Ehrenmitgliedern gewählt: Gudrun Schleuß, die wie Heike Meiners sagte, 26 Jahre als Übungsleiterin tätig, ein „Motor des Vereins“ und 45 Jahre aktives Mitglied sei. Walter Cramer ist 67 Jahre Mitglied und war über 40 Jahre Wanderwart und Wanderabteilungsleiter der TG Voerde. Die neuen überraschten Ehrenmitglieder erhielten langen Beifall.

Die von Till Rümenapf begründete Beitragserhöhung sei unumgänglich. Die TG sei der größte Breitensportverein in Ennepetal. In über 70 Gruppen und Mannschaften, die von qualifizierten Übungsleitern und Trainern angeleitet würden, werde aktiv Sport betrieben. Die Beitragsanpassung (z. B. ein Erwachsener zahlt jetzt jährlich 120 statt 96 Euro, ein Kind 84 statt 60 Euro, Eltern mit einem Kind 140 statt 100 Euro, soziale Härtefälle werden berücksichtigt) wurde bei einer Gegenstimme angenommen.

Florian Budnick und Heike Meiners nahmen in persönlichen Worten Abschied von ihren Vorsitzenden-Ämtern. Budnick führte zehn Jahre den Verein. „Diese Zeit hat mich geprägt“, sagte er. Die Zusammenarbeit im Vorstand sei gut gewesen. Er sei froh, dass die Zahl der Mitglieder noch bei über 1000 liege. Heike Meiners, die jetzt ehemalige 2. Vorsitzende, gehört seit 34 Jahren zum Vorstand, war auch einige Zeit Oberturnwartin. „Die TG war schon in meiner Kindheit mein Anker, meine Zufluchtsstätte“, sagte sie. Sie stellte das Gemeinsame im Verein heraus. „Seid symbolisch gedrückt“, rief sie den Mitgliedern zu. Gudrun Schleuß und Anke Althoetmar-Rümenapf würdigten die gute Arbeit von Budnick und Meiners. „Wir alle haben euch zu danken“, hieß es. „Die Turngemeinde ist ein großartiger Verein!“, wurde am Abend gleich mehrmals gesagt.

Rechtzeitig zur Jahreshauptversammlung lag wieder das Vereinsheft „Die Turngemeinde“ vor, die in den redaktionellen Händen von Natalie Körber lag. Mehrfach wurde ihr für diese „Superleistung“ gedankt.

Ehrungen: Auf diese Mitglieder ist Verlass

Die neuen Ehrenmitglieder Walter Cramer und Gudrun Schleuß (Mitte), umrahmt von Lotta Hakenberg, Andrea Schilken (beide neuer Vorstand), Heike Meiners (jetzt ehemalige 2.Vorsitzende), Till Rümenapf, Volker Külpmann (beide neuer Vorstand) und Florian Budnick, jetzt ehemaliger 1. Vorsitzender. Foto: Hans-Jochem Schulte / WP

So eine Ehrung ist äußerst selten: Horst Krüner ist 70 Jahre in der Turngemeinde Voerde. Er ist bereits Ehrenmitglied und übte jahrzehntelang verschiedene Vorstandsämter aus und besitzt gleich drei Ehrenbriefe des Vereins. Als Florian Budnick, der bis zur Jahreshauptversammlung die TG führte, den Jubilar auf die Bühne der vereinseigenen Turnhalle an der Loher Straße bat, war der Beifall groß, ebenso bei Günter Wilde, der 60 Jahre dem Verein angehört. Heike Meiners, Hiltrud Lenz und Roland Krüner sind ein halbes Jahrhundert in der Turngemeinde.

40 Jahre Mitglied sind Ulrike Kottsieper, Ute Wilde, Marita Sopp, Jochen Willecke, Mechthild Stoerring, Ursula Lücker und Rainer Herberg.

25 Jahre dabei sind Paul Doerken, Markus Eicker, Tobias Kuhrt, Nick Althoetmar, Rilana Dorena Fischer, Christel Ullmann, Bettina Hakenberg und Michel Hakenberg.

Für 10-jährige Treue wurden ausgezeichnet Silas Rick, Gisela Kurtz, Leonie Lauren Willer, Luana Divita, Nenja Schreiber, Merle Jellinghaus, Dorothea Endmann, Darian Schuhmacher, Stefan Binder, Annika Hüttenhoff, Ulrike Kliem, Enja Külpmann, Veronika Herzog, Jan-Niklas Golke, Sarah Latos, Marie Sofie Altmann, Ira Maja Herberg, Lena Marie Willer, Franka Lange, Dennis Riebeling, Alexander Brinck, Anna Malin Huwe, Werner von der Grün, Gisela von der Grün, Katharina Lange, Carla Marlen Jahn, Natalie Körber, Günter Brandes und Susanne Herbers.

Sonderehrungen gab es auch: Anja Störring ist 30 Jahre Übungsleiterin, Bettina Kliem und Gunther Marschlich sind 20 Jahre Übungsleiter und Jasmin Frischholz ist zehn Jahre Übungsleiterin. Für zehnjährige Vorstandsarbeit wurde Bernd Dahl ausgezeichnet.

Folgende Veranstaltungen führt die TG Voerde in diesem Jahr durch: Vereinscafè am 22. März, 21. Juni, 20. September und 29. November, Tanz in den Mai am 23. April, vom 21. bis 24. Mai das Handball-Himmelfahrtsturnier und am 2. Oktober die Einheitsparty, veranstaltet von der Basketballabteilung.