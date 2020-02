Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Taktiles Leitsystem

Die ehemalige Fußgängerzone Voerder Straße und Marktstraße wurde am 23. Dezember vergangenen Jahres nach langen Diskussionen und vorbereitenden Umbauten wieder für den Autoverkehr geöffnet worden. Seitdem rollt der Verkehr in Einbahnstraßenregelung vom Kreisverkehr an der Sparkasse bis zur Südstraße.

Noch installiert werden muss das taktile Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte. Dieses soll voraussichtlich im Frühjahr erfolgen.