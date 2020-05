Bürgerhilfe Tafel- und Kleiderladen in Schwelm nehmen Betrieb wieder auf

Schwelm. Lebensmittel werden in vorgepackten Tüten ausgehändigt. Annahme von Spenden im Kleiderladen Schwelm möglich.

Nach einer „Corona-Pause“ unterstützen die Ehrenamtlichen ab sofort wieder Bedürftige im Tafelladen und im Kleiderladen. Der Kleiderladen ist zunächst aber nur für die Annahme von Spenden geöffnet.

Aufgrund der Hygienevorschriften musste der Tafelladen der Caritas-Ennepe-Ruhr zu Beginn der Corona-Pandemie geschlossen werden. Nicht zuletzt auch, um die eigenen, ehrenamtlichen Mitarbeiter vor einer Ansteckung zu schützen. „Nun ist ein Konzept erarbeitet worden, um unsere Kunden weiterhin und insbesondere in dieser Zeit mit Lebensmitteln versorgen zu können“, sagt Angelika Beck von der Caritas. Gestern öffnete der Tafelladen deshalb wieder. Dafür wurden die erhaltenen Lebensmittel in Tüten verpackt und an die Kunden ausgeben. „Jeder Kunde wurde zuvor angeschrieben und konnte eine Tüte mit Lebensmitteln für sich bestellen.

Für die Abholung wurde, um Warteschlangen zu vermeiden, eine Uhrzeit angegeben, die eingehalten werden muss“, erklärt Beck den Ablauf. Bei der Abholung ist das Tragen einer Maske vorgeschrieben. Es gibt im Hintergrund drei ehrenamtliche Mitarbeiter, die die Tüten vorbereiten. Zurzeit ist die Ausgabe für Montag, Dienstag und Mittwoch angesetzt, um die Zeitvorgaben einhalten zu können. Sollten weitere Tafelkunden oder Neukunden auch Wert auf eine gepackte Tüte mit Lebensmitteln legen, können sie sich beim Caritasverband Ennepe-Ruhr unter 02336 92425-10 anmelden. Neukunden müssen einen Einkommensnachweis zur Anerkennung der Bedürftigkeit vorlegen.

Auch der Schwelmer Kleiderladen in der ehemaligen Turnhalle Kaiserstraße (Zugang über Markgrafenstr. 18) öffnet ab heute wieder seine Türen zu den gewohnten Öffnungszeiten, jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 15 und 17 Uhr und jeden Mittwoch zwischen 9 und 11 Uhr, allerdings zunächst nur für die Annahme von Kleiderspenden.

„Für unsere Kunden können wir aufgrund der bestehenden Sicherheitsvorkehrungen noch keinen Öffnungstermin anbieten. Wir arbeiten aber gerade an einem Konzept“, so Angelika Beck.