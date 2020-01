Die Symbolfigur „Braumeister mit Bierkrug“ der Brauerei ist nicht vom Patrizierhaus in Schwelm gestohlen worden, sondern in sicherer Obhut.

Symbolfigur der Brauerei Schwelm an sicherem Ort „geparkt“

Schwelm. Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, dem wird aufgefallen sein, dass der Eingangsbereich des Patrizierhauses am Bürgerplatz seiner Brauerei-Symbolik beraubt wurde. Doch keineswegs haben hier Metalldiebe zugeschlagen. Vielmehr hat die Sparkasse als Eigentümerin der Immobilie sowohl die Bronzetafel vom Türrahmen als auch das Bronzegitter, das einen Braumeister samt Bierkrug zeigt, sichergestellt.

Die Eingangstür zum Patrizierhaus in Schwelm zeigt sich nackt, nachdem das Gitter aus Sicherheitsgründen demontiert wurde. Foto: Bernd Richter

„Wir werden uns noch überlegen, wo sich die Gegenstände dekorativ im Neubau integrieren lassen“, so Sparkassenvorstand Michael Lindermann zu dieser Zeitung. Wie berichtet, ist die Bausubstanz des Fachwerkhauses, in dem einmal die Verwaltung der Brauerei Schwelm beheimatet war, so sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, das eine Sanierung kaum mehr möglich ist. Laut Auskunft der Sachverständigen müssten mehr als 80 Prozent des Balkenständerwerks ausgetauscht werden. Deshalb hat sich die Sparkasse in Abstimmung mit der Stadtverwaltung dazu entschlossen, das Patrizierhaus abreißen zu lassen und unter Einsatz moderner Baumaterialien im alten Stil neu aufzubauen.

Mittlerweile sind auch noch alle erhaltenswerten Gegenstände aus dem Inneren des Gebäudes sichergestellt und in den Räumen der Artothek der Sparkasse eingelagert worden. Dazu gehört z.B. eine ganze Sammlung alter, zum Teil noch befüllter Bierflaschen, gehören Werbematerialien, aber auch Grafikarbeiten des Hattinger Kunstprofessors Bernhard Matthes , die dieser für den einstigen Inhaber der Brauerei, Dr. Rolf Lohbeck, hat anfertigen lassen, als dieser das Schwelmer Bier auch nach New York hat verschiffen lassen.

Der Schwelmer Architekt Klaus Lange ist mit der Planung des neuen Patrizierhauses beauftragt. „Wir reißen die Altimmobilie erst ab, wenn wir die Baugenehmigung für den Neubau vorliegen haben, da wir den Schwelmer Bürgern nicht eine weitere hässliche Brache bis zum Baubeginn zumuten wollen“, so Michael Lindermann. Erklärtes Ziel der Sparkasse ist es, zu ihrem 175-jährigen Jubiläum im Jahr 2021 mit dem Immobilien-Center und der hauseigenen Provinzialagentur in den Neubau einzuziehen.

Ursprünglich sollte die Sanierung des Patrizierhauses 2020 abgeschlossen sein. Durch die denkmalrechtliche Klärung hat sich das Projekt verzögert und um rund 300.000 Euro verteuert. Die Sparkasse rechnet nun mit Baukosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro, plus Erwerb des Grundstücks.