Sturm und Regen in Gevelsberg: Die Bilanz der Feuerwehr

Der Sturm und der anhaltende Regen sorgten in Gevelsberg für einige Einsätze der Feuerwehr.

Gevelsberg. Mehr als 24 Stunden stürmte und regnete ist in Gevelsberg ununterbrochen. Das hatte Folgen, um die sich ab Sonntagnachmittag mehrfach die Feuerwehr kümmern musste.

Los ging es mit dem ersten Einsatz um 13.48 Uhr. Eigentlich sogar doppelt, denn die Kameraden mussten parallel in die Hagener und in die Haßlinghauer Straße ausrücken. An einem Haus an der Hagener Straße drohte ein loser Außenkamin herunter zu stürzen. An einen Haus an der Haßlinghauser Straße drohte hingegen ein loses Dachelement herunterzufallen.

Kamin und Dachelemente drohten abzustürzen

Das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache sicherte die Einsatzstelle in der Haßlinghauser Straße ab. Die Drehleiter fuhr zuerst jedoch in die Hagener Straße, damit vor dort aus die Einsatzkräfte den Kamin vom Dach entfernten. Anschließend fuhr die Drehleiter weiter in die Haßlinghauser Straße, um hier als Plattform zu dienen, von der aus das Dachelement entfernt wurde.

Der Löschzug 1, der Einsatzführungsdienst und die ELW-Gruppe wurden zur Besetzung der Wache und Koordinierung weiterer Einsätze vorsorglich alarmiert. Während der Abwicklung der Einsatzlage wurde die Feuerwehr durch den Einsatzführungsdienst der Feuerwehr Gevelsberg, Peter Dietrich, geleitet. Weitere Einsätze mussten jedoch nicht abgewickelt werden. Nach etwa eineinhalb Stunden konnten die 20 Einsatzkräfte wieder in den Sonntagnachmittag entlassen werden.

Wasser im Hausflur

Am Abend rückte das HLF zu einem weiteren Einsatz aus. Ein verstopfter Gully in der Berchemallee sorgte für einen Wassereintritt in einen Hausflur. Dieser Einsatz konnte nach etwa 20 Minuten beendet werden.