Stadt Schwelm hat einen Plan B

Innerhalb der Verwaltung gibt es einen Plan B, falls es mit einem Vertragsabschluss für die Pacht des Restaurants Haus Martfeld nichts wird.

Das Rathaus will sich dann erneut fachlichen Rat in dieser Frage einholen. Thomas Striebeck sprach im Liegenschaftsausschuss von einem sehr erfahrenen Gastronomieberater aus dem Rheinland, „der das Objekt kennt“, mit dem man verschiedene Konzepte durchsprechen wolle.

„Wir wollen ein Feedback einholen von jemanden, der Ahnung und einen freien Blick hat“, so der Mann des Immobilienmanagements. Auch soll eine Anzeige in einem Fachmagazin geschaltet werden, um weitere Interessenten für die Gastronomie in Schwelms guter Stube zu erreichen.

Sowohl Anzeige als auch Gastronomie-Berater sollen aber erst zum Zuge kommen, so das einhellige Votum aus dem Ausschuss, falls das anvisierte neue Konzept der Interessenten nicht zünden sollte.