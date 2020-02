SPD Schwelm will Lebensmittel vor dem Müll retten

Viele Lebensmittel wandern aus der Kühltheke direkt in den Müll. Dieser Verschwendung von Ressourcen will die SPD-Fraktion im Rat der Stadt nicht mehr tatenlos zusehen. Unter der Überschrift „Schwelm isst auf – Förderung der Lebensmittelverwertung in Schwelm“ haben die Sozialdemokraten deshalb der Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock einen Antrag zukommen lassen. Darin wird die Verwaltung beauftrag, „insbesondere im Rahmen der Arbeit zur Wirtschaftsförderung darauf hinzuwirken, dass Handel, Gastronomie und sonstige betroffene Einrichtungen sich vermehrt für eine Verwertung von noch genießbaren Lebensmitteln einsetzen, ggf. durch Teilnahme an geeigneten Programmen (z.B. App „Too Good To Go“)“.

„In Deutschland werden ca. 85 kg Lebensmittel pro Kopf und Jahr weggeworfen. Das entspricht allein für Schwelm in nur vier Jahren dem Gewicht des Eiffelturms – rund 10.000 Tonnen. Die SPD-Fraktion hält das für nicht hinnehmbar“, begründet Fraktionsvorsitzender Thorsten Kirschner den Antrag der Sozialdemokraten, der im Hauptausschuss in die politische Beratung eingebracht wurde.

„Unser Antrag schadet niemandem, er hilft aber allen“, brachte Peter Schier das Anliegen auf den Punkt. Bisher schon landen viele Lebensmittel als Spenden von Geschäften im Tafelladen. Die SPD will diese Quote noch einmal deutlich steigern. Insbesondere bei frischer und nicht lagerfähiger Ware (z.B. Büfetts, Kantinen, Theken- und Backwaren oder warme Speisen) sei eine Abgabe von Resten oft nur zu einem bestimmten Zeitpunkt und unmittelbar vor Ort sinnvoll möglich. „Deshalb haben sich zunehmend weitere sinnvolle Formen der Lebensmittelverwertung etabliert, zum Beispiel die inzwischen verbreitete App ,Too Good To Go‘“, so Kirschner. Diese erlaube es, schnellverderbliche Lebensmittel zu einem festen Zeitpunkt abzugeben, z.B. Reste eines Frühstücksbüfetts zur Mittagszeit oder Auslagen aus der Theke kurz vor Geschäftsschluss. Die Abgabe erfolgt gegen einen kleinen Betrag, was einen zusätzlichen Anreiz für den Händler schaffen und die pünktliche Abholung sicherstellen soll. „Während dies in vielen Großstädten weit verbreitet ist und auch in Gevelsberg oder Hattingen vereinzelt erfolgt, nehmen Schwelmer Betriebe bislang nicht daran teil“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende. Hier soll der städtische Wirtschaftsförderer durch Gespräche mit Einzelhändlern, Gastronomen und anderen Einrichtungen wie Kantinen aktiv für diese Art der zusätzlichen Lebensmittel-Verwertung werben. Nutznießer könnten beispielsweise Studenten sein.

CDU ist soziale Komponente wichtig

Die folgende Diskussion im Hauptausschuss zeigte, dass allein der Wille, etwas Gutes zu tun, nicht ausschlaggeben ist. „Menschen, die diese App benutzen, sind nicht so bedürftig wie die Menschen, die den Tafelladen besuchen“, kritisierte Marcel Gießwein (Bündnis 90/Die Grünen) die Vorgehensweise. „Uns ist wichtig, die soziale Komponente mit einzubeziehen.“ Oliver Flüshöh (CDU) forderte mehr Eigeninitiative eines jeden einzelnen, da mehr als 50 Prozent der weggeschmissenen Lebensmittel aus Privathaushalten stamme. Das Anliegen der SPD würden die Christdemokraten jedoch unterstützen. Bürgermeisterin Grollmann-Mock fand den Antrag zwar gut, aber er gehe an den Menschen vorbei, die die Lebensmittel bräuchten. „Eine tolle Idee, aber es ist nicht das Projekt unseres Wirtschaftsförderers.“ Die Verwaltungschefin sieht eher die Werbegemeinschaft und das Stadtmarketing in der Pflicht.

Dass der Antrag nicht in Stein gemeißelt ist, ließ Peter Schier am Ende der Diskussion durchblicken. „Die Machtfrage ist für uns uninteressant. Wie das läuft, ist uns egal. Es geht uns um die Sache, darum, dass Lebensmittel nicht unnötig weggeschmissen werden.“ Am Ende der Diskussion einigten sich die Fraktionen darauf, den Antrag im zuständigen Fachausschuss zu behandeln. Das soll nun in der kommenden Sitzung des Sozialausschusses passieren. Der tritt am 1. April zusammen.