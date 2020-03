Eine Photovoltaik auf dem Dach der Sparkasse produziert den Strom, mit dem die sparkasseneigenen E-Fahrzeuge „betankt“ werden. Foto: Bernd Richter / WP

Die Sparkasse sieht sich auf einem guten Weg hin zur Klimaneutralität. Nach Öko-Profit mit Check von Heizung/Klimatechnik und Beleuchtung, durch den das Kreditinstitut seine Energiekosten um 100.000 Euro jährlich drücken konnte, und dem Bau einer großen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, ist nun der Fuhrpark elektrifiziert worden. Seit Montag stromern die Sparkassenmitarbeiter mit zwei E-Golfs und fünf Elektrorollern durch die Stadt und zu den Kunden.

„Diese Idee als Beitrag zum Klimaschutz vor Ort wollten wir schon seit längerer Zeit in die Tat umsetzen und nun ist die Technologie soweit gediehen, dass wir genau die Elektro-Pkw bestellen konnten, die für unsere Zwecke geeignet sind“, freut sich Vorstandsvorsitzender Michael Lindermann über den Umstieg auf die neue Mobilität. Die Fahrzeuge für den Vorstand, zwei Audi A6 Plug-in-Hybrid Avant mit einer rein elektrischen Reichweite von ca. 45 Kilometer, sind Ende März bestellbar.

Neuen Unternehmenszweig gegründet

Mäusekino im Auto: Über den Bildschirm kann der Fahrer beurteilen, ob gerade Strom verbraucht oder gewonnen (hier gerade im Bild) wird. Foto: Bernd Richter / WP

Barbara Lusebrink von der Tepass Autohaus Gruppe freut sich, dass die Sparkasse auf Elektro-Mobilität setzt. Die Elektro GmbH & Co. KG der Autohaus-Gruppe mit Sitz in Schwelm ist seit letzter Woche in das Handelsregister eingetragen. Die Neugründung kümmert sich um das E-Mobilität-Geschäft, das über den reinen Verkauf der Elektrofahrzeuge hinaus geht. „Du kannst Elektroautos nur verkaufen, wenn du die neue Mobilität vorlebst und dadurch den Kunden die Scheu vor der neuen Technologie nimmst“, sagt Barbara Lusebrink (Tepass). Alles aus einer Hand: Mit der Geschäftsneugründung möchte Tepass seinen Kunden auch die Infrastruktur zum Laden der E-Autos an die Hand geben. Das Unternehmen bietet Ladesäulen im 11-kW-Bereich an und deckt, von der Planung über die Bauausführung bis hin zur Antragsstellung für die Fördergelder, das gesamte Spektrum ab. Im Idealfall hat der Interessent innerhalb einer Woche seine eigene Ladesäule am Eigenheim stehen. Der VW-Konzern stellt seinen Kunden diese Komplettlösung erst für Ende 2020 in Aussicht.

Für das heimische Autohaus scheint das Konzept jedenfalls aufzugehen. „Die Nachfrage bei Tepass ist im Gegensatz zu Mitbewerbern gut. Wir haben rund 50 E-Autos seit Januar im Vorlauf verkauft“, sagt Barbara Lusebrink. Übrigens: Die Kundschaft in Schwelm geht in Sachen E-Mobilität auf Nummer sicher. Nahezu 100 Prozent der Fahrzeuge werden geleast. Das ist der Garant dafür, nicht von der Technik abgehängt zu werden.