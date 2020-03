Sparkasse Ennepetal schließt Filialen Voerde und Breckerfeld

Die Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld an der Voerder Straße 79-83 in Milspe bleibt geöffnet. Der Zutritt zum Kassen- und Servicebereich ist allerdings auf zeitgleich eine Person beschränkt. Die Kunden werden gebeten, Besuche nur in dringenden Angelegenheiten vorzunehmen.