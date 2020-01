Sonderaktion zu Energieberatung in Gevelsberg

Jens Blome ist Energieberater der Verbraucherzentrale NRW – was er nicht ist? Ein Pfennigfuchser. „Sparen ist gut und recht, bewusst verbrauchen ist jedoch das eigentliche Ziel“, sagte der Gebäudeenergie-Berater bei seinem Besuch im Hause Alberti in Gevelsberg. Die jungen Eheleute und frischgebackenen Eltern nahmen an einer Sonderaktion der Stadt Gevelsberg in Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW teil. Die Aktion ermöglicht privaten Hauseigentümern im Quartier Berge-Knapp und Vogelsang eine individuelle Vor-Ort-Energieberatung. Im Normalfall kostet eine solche Beratung 60 Euro. Die Stadt übernahm jedoch mit 30 Euro pro Beratung einen Anteil von 50 Prozent der Kosten.

Das Haus der Familie Alberti, das sie im April des vergangenen Jahres erworben hat, liegt in einer Sackgasse mit weitem Blick auf die grünen Höhenzüge von Gevelsberg. Vom Parkplatz aus warf Energieberater Jens Blome bereits einen ersten Blick auf das 1956 erbaute Einfamilienhaus mit Satteldach, das über eine beheizbare Wohnfläche von rund 100 Quadratmetern verfügt. Drinnen, am Wohnzimmertisch der Familie, fragte er dann, welche Sanierungsmaßnahmen man schon getroffen hätte und welche unbedingt von Nöten seien.

Austauschpflicht festgestellt

Am dringendsten, so sagte das Ehepaar, ginge es ihnen um ein neues Heizungssystem, da der Schornsteinfeger für die im Keller vorhandene Ölheizanlage eine dringende Austauschpflicht festgestellt hat. Zunächst einmal wurden das obere Stockwerk sowie der Dachboden vom Fachmann Blome angesehen, er machte dabei auf einige Problemstellen aufmerksam. So müsse sofort die Dachfläche auf Kondenswasserschäden hin kontrolliert werden, da es hier zu holzschädigenden Pilzen oder Fäulnis kommen kann. Man sollte in Zukunft vielleicht über eine erweiterte Dämmung des Dachbodens nachdenken, da dort schon Luftfeuchtigkeit kondensiere.

Infobox Sonderaktion verlängert Die Stadt Gevelsberg und die Verbraucherzentrale NRW haben entschieden, die Sonderaktion für private Hauseigentümer im Quartier Berge-Knapp und Vogelsang bis zum 29. Februar zu verlängern. Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bei der Beratungsstelle Lüdenscheid, Altenaer Straße 5, oder unter 02351/37 95 00 7 oder per E-Mail an: luedenscheid.energie@verbraucherzentrale.nrw

Im Heizungskeller empfahl Jens Blome, eine Pelletanlage mit einem Pufferspeicher zu installieren, da die junge Familie erneuerbare Energien einsetzen möchte. Eine Wärmepumpe allein sei für dieses Haus ungeeignet und außerdem sei kein Gasanschluss vorhanden. Das ehemalige Öllager ist als Pelletlager gut geeignet. „Und Holz ist zudem ein lokales Produkt mit kurzen Transportwegen“, so die Überlegung der Albertis. Für Hausbesitzer an sich, die eine alte Anlage ersetzen, steigt die Förderung, wenn gleichzeitig das gesamte Heizsystem optimiert wird, so der Tipp des Energieberaters: „Das ist etwas, das sich echt lohnt.“

Förderprogramme empfohlen

Zu guter Letzt zeigte der Energieberater, wie ein individuell ausgearbeiteter Sanierungsfahrplan aussehen könnte. Hierzu wurden der Ist-Zustand dokumentiert und ein Sanierungsfahrplan erstellt, welcher Vorschläge zur Modernisierung in eine zeitliche Reihenfolge ordnet.

Für alle Varianten wurde aufgezeigt, welche Energieeinsparung man durch einzelne Sanierungsschritte erreiche. Er empfahl zudem unterschiedliche Förderprogramme, die man als Hausbesitzer nutzen kann.