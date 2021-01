So wollen Ordnungsämter die harten Corona-Regeln überwachen

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Strenge Haushaltszahlen, 15-Kilometer-Radius - so wollen die Ordnungsämter in Schwelm Gevelsberg und Ennepetal die Regeln überwachen.

Der Blick schweift über das Kennzeichen. GM könnte illegal hier sein, RE ebenso. Und tummelt sich da in dem Wohnzimmer tatsächlich die korrekte Haushaltsaufteilung? Das sind zwei Überlegungen, wie sie die ganz durchschnittlichen Spaziergänger seit Montag mit höchster Wahrscheinlichkeit immer wieder anstellen. Denn seit diesem Tag gelten die neuen Regeln der Corona-Schutzverordnung. Für Überwachung und Sanktionierung sind die kommunalen Ordnungsämter zuständig, die ohnehin schon an ihre Grenzen stoßen. Sie dringen künftig tiefer in die Privatsphären der Menschen ein als jemals zuvor. Doch wie soll das gelingen?

Die Basis scheint während der ersten zehn Monate der Pandemie darin zu liegen, dass die Menschen in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal überwiegend umsichtig und regelkonform leben. "Seit dem ersten Lockdown hat es eine Vielzahl von Regelungen gegeben, die überwiegend von der Bevölkerung und den betroffenen Gewerbebetrieben eingehalten wurden", resümiert der Schwelmer Ordnungsamtsleiter Christian Rüth auf Nachfrage dieser Zeitung und Dorothea Schleusener vom Ennepetaler Bürgermeisteramt ergänzt: "Es gibt nur wenige resistent Uneinsichtige, was die Arbeit der Ordnungsbehörde erleichtert."

Personal umgeschichtet

Klar ist aber auch: Personell haben die drei Kommunen schon vor den Verschärfungen in den Ordnungsämtern aus anderen Abteilungen aufrüsten müssen, um der zusätzlichen Arbeit beispielsweise bei der Kontrolle von Gaststätten, Gewerbebetrieben oder Maskenpflichtzonen überhaupt Herr werden zu können. Zusätzlich haben die Städte Gevelsberg und Schwelm einen Sicherheitsdienst engagiert, in Ennepetal und Schwelm haben sich erhebliche Überstundenberge angehäuft. Parallel müssen die Mitarbeiter noch die regulären ordnungsbehördlichen Aufgaben wahrnehmen.

Kann da überhaupt eine Kontrolle der neuen Regeln stattfinden oder sind die Ordnungshüter auf Hinweise angewiesen. "Die Einhaltung wurde beziehungsweise wird sowohl durch Eigeninitiative der Abteilung Allgemeiner Ordnungsangelegenheiten in Form von Streifengängen als auch aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung kontrolliert", sagt Meike Leipholz vom Büro des Gevelsberger Bürgermeisters. Eine Sprachregelung, die so oder so ähnlich auch die beiden anderen Südkreis-Kommunen getroffen haben. Klar ist aber auch, wie Dorothea Schleusener verdeutlicht: "Im privaten Bereich wird nach Maßgabe des Landes auf Eigenverantwortung gesetzt mit Ausnahme konkreter Hinweise aus der Bevölkerung." Heißt im Klartext: Getragen ist die Sache überwiegend vom Prinzip Hoffnung, dass die Menschen sich daran halten.

Noch spannender wird es mit Blick auf Dienst- und Leihwagen sowie ständig wechselnden Inzidenzen, wie die 15-Kilometer-Regel umgesetzt werden soll. Maike Leipholz bringt das Dilemma auf den Punkt: "Eine solche Überprüfung kann sich für die örtliche Ordnungsbehörde nur aufgrund von Anhaltspunkten ergeben, die die Herkunft einer Person aus einem entsprechenden Gebiet naheliegen lassen. Flächendeckende Kontrolle sind nicht möglich und würden die Kapazitäten der Ordnungsbehörde auch vollständig binden. Eine weitergehende Kontrolle ist nur durch die Polizei möglich." Doch auch die ist mit ihren anderen Aufgaben schon weitestgehend ausgelastet.

So scheinen Überwachung und Kontrolle der Verschärfungen, die mit dem 11. Januar in Kraft getreten sind, zumindest in den Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal kaum umsetzbar. Vor allem weil auch die Behörden an manchen Stellen nicht genau wissen, was denn nun ihre Aufgabe ist. "An mehreren Stellen trifft die Coronaschutzverordnung keine konkreten Regelungen", sagt Christian Rüth.