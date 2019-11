Sir Jesse Lee will „Das Supertalent“ bei RTL werden

Dass Sir Jesse Lee Von Held Davis jr. ein guter Musiker und Sänger ist, das muss der Gevelsberger niemandem mehr beweisen. Und stellt er sich dem kritischen Urteil von Dieter Bohlen, weil er „Das Supertalent“ werden will. Ob er die Jury von sich und seiner Stimme überzeugen kann, das ist am Samstag, 23. November, ab 20.15 Uhr im Fernsehen auf RTL zu sehen.

Er ist ein echter Ritter: Im Alter von 25 Jahren trat Sir Jesse Lee von Held Davis Jr. (55) dem Orden der Tempelritter bei und wurde zum Ritter geschlagen. Der gebürtige US-Amerikaner lebt seit dem Ende seines Militärdienstes 1988 in Deutschland, inzwischen in Gevelsberg. „Ich bin hier geblieben, weil ich das Land liebe. Ein Wunderschönes Land, ein wunderschönes Volk, wunderschönes Essen. Und das Bier ist klasse“, erklärt Jesse. Auf der Supertalent-Bühne will der zweifache Großvater die Jury und das Publikum mit dem Titel „November Rain“ von Guns’n’Roses als Sänger überzeugen und begleitet sich dazu selbst am Piano.

Finale am 21. Dezember

Gefühlvolle Songs sind sein Markenzeichen. Vor allem seine Weihnachts- und auch Valentinskonzerte im Filmriss-Kino, sein Wohnzimmer, wie er es gerne nennt, begeistern viel Menschen. Dort präsentiert er einen Mix aus den Genres R’n’B, Rock und Pop sowie eigene Kompositionen. Ein internationaler Hit gelang ihm 1992 mit seiner Single „Is This Love“. Das nächste Konzert in Gevelsberg ist für den Valentinstag im kommenden Jahr geplant, im benachbarten Hagen steht der Gevelsberger am Sonntag, 15. Dezember, auf der Weihnachtsmarktbühne.

Jetzt ist er aber erst einmal am Samstag in der 10. Folge von „Das Supertalent“ zu sehen. Neu dabei als Jurorin ist die Sängerin, Entertainerin und Influencerin Sarah Lombardi (26). Sie wird gemeinsam mit Dieter Bohlen und Bruce Darnell das spektakulärste und außergewöhnlichste Unterhaltungstalent suchen. Die Showreihe wird von Daniel Hartwich moderiert. Er begleitet die Kandidaten backstage, fiebert mit ihnen mit und ist hautnah dabei, wenn Träume wahr werden oder zerplatzen.

Aufzeichnung im August

Die Aufzeichnungen der Castings fanden vom 10. August bis zum 25. August im Metropoltheater in Bremen statt. Das große Finale gibt es dann am 21. Dezember live aus den MMC Studios in Köln zu sehen. In den 14 Folgen dazwischen werden die unterschiedlichsten Künstler ihr Können präsentieren. Ob Einzeltalente oder Gruppenperformances, Laien oder Profis, jung oder alt, Mensch oder Tier: „Das Supertalent“ ist die Show, in der wirklich jedes Talent willkommen ist. Von faszinierender Akrobatik und fesselnden Feuershows über Magie bis hin zu Comedy- und Gesangstalenten. Der jüngste Teilnehmer der diesjährigen Staffel ist eine fünfjähriger Hip Hop Tänzerin, der älteste Teilnehmer ist eine 84-jähriger Sänger.

Im Finale entscheiden ganz alleine die Zuschauer mit ihren Telefonanrufen, wer den Titel „Supertalent 2019“ und damit 100.000 Euro Siegprämie verdient.