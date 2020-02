Senioren haben (k)eine Lobby

Alte Menschen haben keine Lobby, sagt man. Trifft das auch in Schwelm zu? Diese Frage stellt sich den Bürgern im Wahljahr 2020. Durch den Weggang von Andreas Koch in den Vorruhestand zum Jahresende 2019 ist die Stelle des Seniorenbeauftragten und Behindertenkoordinators in der Verwaltung vakant. Doch statt die Position mit einer ganzen Stelle im Stellenplan auszustatten, wollen Verwaltung und Politik diese Aufgaben im Rathaus nur noch von einem Mitarbeiter bzw einer Mitarbeiterin im Halbtagsjob erledigen lassen.





Ich bezweifele, dass das gut gehen wird. Was passiert künftig mit dem Modell ehrenamtliche Sozialpflege in der Kreisstadt, für das Schwelm vom Ministerium als „Ort des Fortschritts“ ausgezeichnet wurde? Wird es auch weiterhin die beliebten, stark nachgefragten Tages- und Stadtrundfahrten für Senioren geben? Kann der künftige Behindertenkoordinator seinen Aufgaben mit der verringerten Stundenzahl noch gerecht werden? Bleibt es bei der Senioren- und Pflegemesse im gewohnten Umfang? Fragen über Fragen, auf die Verwaltung und Politik zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Antworten haben.





In Rathaus und Politik scheint das Prinzip Hoffnung zu regieren. Dass die Aufgaben der weggesparten Stellenanteile der von Koch bisher ausgefüllten Koordinierungsstelle 1:1 ins Ehrenamt zu verlagern sind, ist Wunschdenken. Aber noch ist der Zug nicht abgefahren. Es bleibt ein Funken Hoffnung. Im Hauptausschuss soll am heutigen Donnerstag nichtöffentlich darüber geredet werden, ob nicht eine zeitlich befristete Halbtagsstelle für Senioren- und Behindertenarbeit geschaffen werden kann. Die ist übrigens sicherlich bedeutend schlechter dotiert als die neue Stelle des Technischen Beigeordneten, um die der Stellenplan im Rathaus noch in diesem Jahr ausgeweitet werden soll.