Wohl wegen einer Nichtigkeit ist es am Mittwoch in Schwelm zu einer Schlägerei gekommen.

Schwelm. Zu einer Schlägerei ist es am Mittwochnachmittag in Schwelm gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach dem flüchtigen Schläger.

Schwelmer wegen Zigarette zusammengeschlagen?

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr an der Hauptstraße /Ecke Möllenkotterstraße. Ein 43-jähriger Schwelmer geriet mit einem bisher unbekannten Mann in Streit. Auslöser des Streites soll die Nachfrage des Schwelmers nach einer Zigarette gewesen sein. Der 43-Jährige fiel bei der Auseinandersetzung zu Boden, wobei der Unbekannte weiter auf den Mann eintrat.

Passanten kommen zur Hilfe

Passanten beobachteten das Geschehen und kamen dem Opfer zur Hilfe. Der Täter ließ von dem 43-Jährigen ab und entfernte sich in Richtung Innenstadt. Der 43-Jährige war stark alkoholisiert und wies leichte Verletzungen auf.

Eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er nicht. Der flüchtige Unbekannte wird so beschrieben: männlich, südländisches Aussehen, etwa 20 bis 30 Jahre alt, schlank, kurze dunkle Haare. Er trug schwarze Oberbekleidung.

Die Polizei sucht telefonisch Hinweise, die Aufschluss über den Täter geben können