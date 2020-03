Ob Stammkunde bei der Tanke oder nicht: Ein Schwelmer musste vor dem hiesigen Amtsgericht zittern, ob er des Betruges schuldig gesprochen würde. Er hatte getankt, aber die Bezahlung war irgendwie auf der Strecke geblieben.

Der Angeklagte, ein fröhlicher und redseliger Mann aus Schwelm, war wegen Betruges auf der Anklagebank gelandet. Dabei wäre die Angelegenheit um die vergessene Bezahlung einer Tankfüllung von 20 Euro schnell aus der Welt zu schaffen gewesen.

Aber der emsige 57-Jährige, der stets überall und nirgends zu sein scheint, hatte einige Schreiben des Tankstellenbetreibers und schließlich sogar einen Strafbefehl scheinbar übersehen. „Strafbefehl?! Häh?! Ich hab’s wohl verpennt!“, meinte er vor Gericht. Das mit dem Strafbefehl war ihm sogar jetzt bei Eröffnung des Gerichtsverfahrens neu.

Mit Inhaber befreundet

So viel Ärger, obwohl er die Sache ganz einfach hätte regeln können, denn eigenen Angaben zufolge war er mit dem Inhaber der Tankstelle in der Nachbarstadt Gevelsberg sogar befreundet. „Wissen Sie, ich bin stadtbekannt. Die kennen mich da seit 20 Jahren. Solange gehe ich schon dahin, flirte ein bisschen mit den Damen und kaufe dann auch was da ein. Ich leugne ja nicht, dass ich da getankt habe“, plauderte der Schwelmer auf die Richterin ein.

Je länger der 57-Jährige erzählte, umso mehr kam ans Licht: Der Inhaber der Tankstelle hatte seinen selbsternannten Lieblingskunden auf die Zechprellerei angesprochen und das durchaus freundschaftlich. „Ich habe einen Zwanziger gezückt und ihm in die Hände gedrückt. Da sagte er, er könne das Geld nicht annehmen“, sagte der Schwelmer.

Die Warnung, dass die Firma, der die Tankstelle gehört, ihm bald ein Schreiben schicken würde, in dem er gemahnt würde, zu zahlen, verschwand in den Gehörgängen des Schwelmers ohne weiteren Nachhall.

Verfahren eingestellt

Erst vor Gericht schien er sich nun zu erinnern, dass da wohl so eine Zahlungsaufforderung gewesen war. Aber charmant und nie um eine Erklärung verlegen, sagte der Angeklagte heiter: „Frau Richterin, ich war da so im Umzugsstress! Da habe ich die Briefe nicht bekommen. Und dann noch meine Arbeit! Ständig klingelt das Telefon! Ständig will jemand was von mir!“

Bevor der Angeklagte zu einer weiteren Litanei über Burnout und noch mehr Stress ausholen konnte, zog das Gericht die Notbremse: „Wir haben genug gehört! Wir stellen das Verfahren ein! Es handelt sich um so wenig Geld.“ Der Mann klärt das Problem nun mit der Tankstellen-Firma und zahlt die 20 Euro. Damit ist das Verfahren für ihn beendet.