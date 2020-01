Schwelmer SPD: Ehrenamt ist Pfeiler unserer Gesellschaft

Digitalisierung, Schule und Bildung sowie Umwelt sind die Themen, die die SPD Schwelm bereits im vergangenen Jahr bewegten und die auch für das Jahr 2020 auf der Agenda stehen. Die Grundvoraussetzung, dass eine solche Interessenvertretung überhaupt stattfinden kann, liegt jedoch in einem anderen Aspekt: dem Ehrenamt. Darum widmete sich der traditionelle Neujahrsempfang der SPD Schwelm der Wichtigkeit des ehrenamtlichen Engagements für die Stadt Schwelm und die gesamte Gesellschaft. Neben Mitgliedern und Vertretern der anderen örtlichen Parteien wurden deshalb auch zahlreiche in Schwelm ehrenamtlich Aktive in das Ibach-Haus zum Empfang eingeladen.

Dem Ehrenamt fehlt der Nachwuchs

Wie wichtig das Ehrenamt nicht nur im kommunalpolitischen Bereich, sondern auch in puncto Soziales, Kultur, Sport und Freizeit ist, stellte Ortsvereinsvorsitzender Gerd Philipp bereits in seiner Begrüßung fest. „Alle, die hier sitzen, sind in verschiedenen Formen ehrenamtlich tätig“, erklärte er. Den Blick auf das Engagement hier in Schwelm und im gesamten Kreis richtete anschließend die stellvertretende Landrätin Sabine Kelm-Schmidt. „Der Kreis wäre nicht der Kreis, gäbe es nicht die vielen Ehrenamtlichen bei der Feuerwehr, in Beratungs- und Hilfsorganisationen, Sportvereinen und vielen mehr. Der Einsatz für andere ist, was die Gesellschaft ausmacht“, so die stellvertretende Landrätin.

„Alle, die hier sitzen, sind in verschiedenen Formen ehrenamtlich tätig“: Gerd Philipp bei seiner Ansprache. Foto: Laura Dicke

Doch gleichwohl, wie wichtig ein solches unentgeltliches Amt ist, hat es besonders in der Kommunalpolitik mit Problemen wie geringer Wertschätzung, fehlendem Respekt und mangelndem Nachwuchs zu kämpfen. Landtagsabgeordneter Rainer Bovermann befasste sich darum mit den Gründen und einigen Lösungsvorschlägen.

Zum einen sei im Bereich des Nachwuchs nicht von einem politischen Desinteresse der Jugendlichen und jungen Erwachsenen auszugehen: „An Bewegungen wie Fridays for Future ist zu sehen, dass sich die Jugend interessiert. Eine dauerhafte Bindung schreckt sie jedoch oft ab“, so Bovermann.

Besondere Schwere nahm auch das Thema Wertschätzung in seinem Beitrag ein:„In welch einer Welt leben wir, in der ein Regierungspräsident ermordet wird, ein anderer einen Waffenschein beantragt und in der auch wir in der kommunalen Politik bereits mindestens eine Hassnachricht erhielten.“ Obwohl der persönliche Gewinn beim Ehrenamt im Vordergrund steht, benötigt es Geld, um dieses zu fördern und das Ansehen zu verbessern. Die Rahmenbedingungen der Kommunalfinanzen müssen laut Rainer Bovermann stimmen.

SPD Ortsverein zählt aktuell 135 Mitglieder Der SPD-Ortsverein Schwelm zählt zurzeit circa 135 Mitglieder, davon knapp 50 Aktive und zehn Mitglieder der Jusos. Die nächste Bürgersprechstunde findet am 27. Januar von 18 bis 19 Uhr in der Bismarckstr. 5 statt. Ansprechpartnerin diesmal ist Gabi Tempel, Mitglied des Rates der Stadt Schwelm für den Wahlbezirk 9.

Neben dem Thema Ehrenamt befassten sich die SPD-Mitglieder natürlich auch mit den kommenden Aufgaben und Themen für dieses Jahr. Ein großes Anliegen ist die Digitalisierung, besonders im schulischen Bereich. Mit dem Beschluss für eine Anstellung eines IT-Beauftragten für die Schwelmer Schulen, dem sogenannten „digitalen Hausmeister“ feierte der Ortsverband einen Erfolg. „Die Geräte sind da, doch niemand der sich darum kümmert und die Digitalisierung unterstützt. Dafür soll der digitale Hausmeister voraussichtlich ab dem Schuljahr 2020/2021 da sein“, erklärte Gerd Philipp.

In Sachen Bildung und Schulen möchte sich der Ortsverein für eine Kombination aus neuer Sporthalle und den geplanten Anbau von Räumen am Märkischen Gymnasium einsetzen.

Weit oben auf der Prioritätenliste steht außerdem das Thema Umwelt und Klimaschutz, für das sich die SPD weiterhin einsetzen möchte. „Mit unserem Antrag „Schwelm isst auf“ fordern wir auf, gegen die Lebensmittelverschwendung vorzugehen, und auch die Verbesserung der Radwege ist uns wichtig“, berichtete Gerd Philipp. Im direkten Vergleich zu den anderen Kreisstädten besteht in Schwelm außerdem eine aktive Arbeit der Jusos, die der Ortsverein weiterhin unterstützen möchte.