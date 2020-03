Nicht nur der geplante Sportpark für Kinder und Jugendliche, der seit neun Jahren durch Rathaus und Politik geistert und nun in der Grünanlage vor dem Bahnhof verwirklicht werden soll, hat eine lange Geschichte. Auch die Erweiterung der ebenfalls dort befindlichen Einfeld-Boule-Anlage ist ein Anliegen, mit dem Heinz Barduhn seit fast zwei Jahren in der Verwaltung hausieren geht.

Der quirlige Schwelmer, der schon die erste Boule-Anlage 2004 gegen alle Widerstände durchgeboxt hatte, hat die Berichterstattung dieser Zeitung Ende Februar über den Stand der Planungen zum Anlass genommen, sie mit seinem Anliegen bei den Entscheidungsträgern in Erinnerung zu bringen.

Seit 20 Monaten in Warteschleife

Der Plan der Boule-Freunde lautet: Neben der bestehenden Bahn eine zweite zu installieren, weil das Spiel immer beliebter werde und der Platz für die Anzahl der Spieler einfach nicht ausreicht. Foto: Bernd Richter / WP

„Ich rühre und mache und tue und nichts passiert“, sagt Heinz Barduhn. Mit seiner Ungeduld, wenn man nach fast 20 Monaten davon reden möchte, steht der Schwelmer Rentner nicht alleine da. Gemeinsam mit Gerd Hilse und Georg Hoffmann hat Barduhn diese Zeitung zum Ortstermin auf die Boule-Anlage eingeladen. Die Drei stehen stellvertretend für weitere 28 Boule-Freunde aus Schwelm – eine lose Spielgemeinschaft über alle Altersklassen, die regelmäßig dienstags und donnerstags ab 14 Uhr ihrem Sport nachgeht. „Wir haben im Winter durchgespielt“, erzählt Heinz Barduhn. „Wir wollen Bewegung in die Sache bringen, nicht immer vertröstet werden“, spricht Georg Hoffmann seinen Spielpartnern aus der Seele. Die Boule-Freunde kennen die Planungen der Stadt nicht, haben aber ihre Pläne für die Erweiterung der Sportanlage nach eigener Aussage bereits bei der Schwelmer Verwaltung abgegeben. Sie sehen den zweiten Boule-Platz direkt neben der bestehenden Anlage.

199.000 Euro für Gesamtprojekt

„Wir sind überfordert mit der kleinen Anlage – vor allem wenn die Gäste aus Schwelms französischer Partnerstadt Fourqueux kommen – und brauchen auch deshalb eine zweite Bahn“, sagt Heinz Barduhn. Er schätzt die Kosten für die Erweiterung des Platzes auf 5000 Euro – bei 199.000 Euro, die die Stadt im Haushalt 2020 für das Gesamtprojekt Sportpark Bahnhof eingestellt hat, ist dies nach Meinung der Boule-Spieler ein überschaubarer Betrag. Zur Not bringe man das Geld auch selbst auf. Auch das Aufstellen von zusätzlichen Bänken würden die heimischen Boule-Spieler zur Not in Eigenregie organisieren. „Das Beispiel taugt dazu, jeden in Schwelm abzuschrecken, der etwas für die Stadt und die Menschen in der Stadt tun will“, bilanziert Heinz Barduhn, der bereits mit Projekten wie dem offenen Bücherschrank und dem Schachfeld am Märkischen Platz in der Vergangenheit bewiesen hat, dass ehrenamtliches Engagement etwas bewegen kann.

Heinz Barduhn engagiert sich vielfältig

Der Bücherschrank-Pate und Patientenfürsprecher im Helios-Klinikum Schwelm will nicht noch einmal neun weitere Jahre warten, bis sein Boule-Projekt Wirklichkeit wird. „Jedes Jahr auf der Weihnachtsfeier der Boule-Freunde erzähle ich das gleiche“, hofft Heinz Barduhn nun, dass es mit dem zweiten Platz voran geht.

In der Bevölkerung sei das Boule-Spiel jedenfalls angekommen, sagt Georg Hoffmann: „Viele verbringen ihren Urlaub in Frankreich und kennen das Spiel von dort. Sie würden gern bei uns mitmachen. Doch der Platz reicht nicht.“ Besonders bei wärmerem Wetter sei die Anlage im Park ein Treffpunkt für Jung und Alt und auch für Flüchtlinge, die das Spiel aus ihrer Heimat kennen würden. Nicht zuletzt deshalb hoffen die Schwelmer Spieler – am besten schon in diesem Sommer – zum ersten Spiel dann auf der erweiterten Boule-Anlage einladen zu können.