Schwelmer Kinder sammeln für Kinder auf der Welt

Mit der Sammelbüchse sind seit Freitag die Sternsinger von St. Marien in Schwelm unterwegs. Nach dem Aussendungsgottesdienst in der Marienkirche ging es zum traditionellen Empfang ins Rathaus an der Hauptstraße. Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock erwartete die Schar der Heiligen Drei Könige samt Hofstaat bereits im Ratssaal. Anschließend schwärmten die Mädchen und Jungen aus, um die Geschäfte in der Innenstadt und auch die Kindergärten zu besuchen.

Für Kinder auf der Welt, denen es nicht so gut geht wie den Kindern in Schwelm, sammeln die Sternsinger St. Marien Spenden. Auch Johannes Schulz, Vorstand der Sparkasse Schwelm, unterstützt die Aktion. Foto: Bernd Richter / WP

Am Samstag werden die Sternsinger in den Seniorenheimen und im Krankenhaus erwartet. Sonntag geht es in die Familien. Auch ein Besuch des Gottesdienstes der Evangelischen Kirchengemeinde Sonntagmorgen in der Christuskirche steht im Rahmen der Ökumene bereits im vierten Jahr auf dem Programm.

In der Person von Sparkassenvorstand Johannes Schulz trafen die Sternsinger aus Schwelm auf einen Insider. „Ich war früher selbst einmal Sternsinger“, so der Sparkassenvorstand beim Empfang der Sternsinger in der Städtischen Sparkasse zu Schwelm. „Gut, das ihr hier seid. Wir freuen uns riesig.“ Mit dem Lied „Im Namen des Vaters sind wir hier...“ erfreuten die Boten der Mariengemeinde auch die Besucher im Kassenraum der Sparkasse. Nachdem jeweils ein Schein in den Spendendosen gelandet war, zogen die Sternsinger weiter - mit im Gepäck auch Eis-Geld für Conti als Dank für ihr Engagement im Dienste des Dreikönigssingens.

Die Aktion Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Seit Beginn im Jahr 1959 haben die Sternsinger insgesamt eine Milliarde Euro gesammelt. Allein bei der Aktion 2019 kamen über 50 Millionen Euro an Spenden zusammen. Die Sternsingeraktion 2020 stellt diesmal das Thema Frieden am Beispiel des Libanon in den Mittelpunkt. Das Motto lautet „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit.“