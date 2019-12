Schwelmer ist Markenbotschafter exklusiver Messer

Oscar Wilde hätte sicherlich seine helle Freude an den Produkten der Nesmuk GmbH & Co. KG gehabt. „Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrieden“, soll der irische Schriftsteller einmal gesagt haben. Ähnliches behauptet auch Kai Weidner von seinem Arbeitgeber. „Wir haben den Anspruch, die besten und schärften Messer der Welt zu machen“, sagt der gelernte Koch aus Schwelm. Als Markenbotschafter wirbt er um die Gunst von Spitzenköchen, begeistert aber auch gerne jedermann für die exklusiven Messer aus der Klingenstadt Solingen.

Nach oben gibt es keine Preisgrenze

Luxusserie: Kai Weidner vertreibt exklusive Messer, die schon einmal eine sechsstellige Summe kosten können Foto: Bernd Richter / WP

Und das beste Messer der Welt kann auch schon einmal 80.000 Euro kosten – pro Stück. Gleich vier dieser Luxusschneidegeräte hat Nesmuk im Jahr 2018 nach Seoul/Südkorea verkaufen können. „Und das muss nicht die preisliche Obergrenze sein“, lacht Kai Weidner. Der Einstieg in die Welt der exquisiten Messer gelingt aber schon zu einem deutlich günstigeren Kurs. Das Officemesser 90 der Serie Soul gibt es sozusagen zum Schnäppchenpreis für vergleichsweise günstige 325 Euro.

Die Firma Nesmuk gibt es in dieser Form seit rund zehn Jahren. Sie wurde ursprünglich in einem Dorf nahe Hannover gegründet und ist vor ca. sieben Jahren in die Klingenstadt Solingen gezogen. Dort stellen 20 Mitarbeiter jährlich nur wenige Tausend Messer in Handarbeit in traditionellem Verfahren her. „Unsere Kernmärkte liegen in Deutschland, Asien, Nordamerika und der Schweiz“, sagt Kai Weidner. Der gelernte Koch, der einst auch im Elternhaus, der Gaststätte Weidner am Brunnen (heute Rufes am Brunnen) am Herd stand, als erster Pächter im Restaurant Martfeld für Gaumenfreuden sorgte und zuletzt in den Diensten der Firma Sonnenschein in Witten-Heven stand, lobt die Klingen in den höchsten Tönen. „Wir sind der Bugatti unter den Messern, wir definieren uns über den Anspruch, das Beste zu produzieren.“

Die Menschen, die Nesmuk kennengelernt haben, sind von den Messern infiziert“, so Kai Weidner. Messer aus der Manufaktur Nesmuk wüssten mittlerweile auch viele Fernsehköche zu schätzen. „Viele von ihnen haben ihre eigene Messerserie, sind durch Verträge aber an andere Firmen gebunden. Doch privat sind sie Kunden von uns“, sagt der Markenbotschafter nicht ohne Stolz. Im KaDeWe Berlin oder auch bei der Firma Sonnenschein gibt es die Messer zu kaufen. Und natürlich im Internetshop von Nesmuk und am Firmensitz in der Burgstraße 101 in Solingen selbst können die Messer nicht nur beäugt, sondern auch ausprobiert werden – mit einem ganz besonderen Schneideerlebnis. Fast wie von selbst durchtrennt die Klinge nicht nur ein Blatt Papier, sondern auch empfindliches Schneidgut wie Tomaten. „Ein Messer muss schneiden, nicht drücken“, bringt Kai Weidner die wichtigste Eigenschaft einer guten Klinge auf den Punkt.

Das Produkt ist ein Alltagsprodukt, aber in der Qualität und Exklusivität kaum zu überbieten. Dafür sorgt schon der Herstellungsprozess vom Feuerschweißen und Schmieden über das Härten, Anlassen und Schleifen des Hohlschliffes bis zur Montage des Griffes. Bis zu vier Dutzend Arbeitsschritte nimmt die Fertigung eines Messers in Anspruch.

Wer es auf die Spitze treiben möchte, muss schon einmal einen sechsstelligen Betrag für eine Klinge aus Damaszenerstahl, versehen mit einem einmaligen Griffstück, hinblättern. Normale Klingen sind aus Kohlenstoffstahl, der aus 120 bis 401 Lagen besteht. Auf speziellen Wunsch eines Kunden wurde aber kürzlich eine Klinge aus 2000 Schichten geschmiedet. „Der hatte seine helle Freude daran, als er die Struktur unter dem Mikroskop betrachten konnte“, so Kai Weidner.

Es gibt aber noch ein weiteres Alleinstellungsmerkmal, auf das Kai Weidner stolz ist. „Unsere Messer aus Damaszenerstahl sind die einzigen, die nicht rosten.“ Das ist der Zusammenarbeit mit dem Frauenhofer Institut zu verdanken. Jede Klinge erhält eine sogenannte NPC-Beschschichtung (Nesmuk Protective Coating), ein Material aus Silizium, das sie dauerhaft korrosionsbeständig macht.

Der Einstieg in die Welt des Luxusmessers gelingt allerdings auch schon für einen dreistelligen Betrag. Wer bereit ist, 1500 bis 2500 Euro auf die Theke zu legen, der erhält drei Klingen, mit denen er für alle Fälle in der Küche gerüstet ist. „Die kann er auch noch an seine Nachkommen vererben“, sagt Kai Weidner.