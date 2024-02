Schwelmer Geschäftsmann handelte mit Dopingmitteln

Schwelm Verschreibungspflichtige Medikamente und Dopingmittel in einem Geschäft in Schwelm gefunden: Polizei überführt Ladeninhaber.

Als Inhaber eines Geschäfts in Schwelm gehen bei einem inzwischen 58-Jährigen nicht nur erlaubte Waren über den Tresen. Vielmehr macht der Mann verbotenerweise Geschäfte mit verschreibungspflichtigen Medikamenten sowie Dopingmitteln.

Durch einen anonymen Hinweis kommt die Polizei dem Schwelmer auf die Schliche. Am 31. August 2021 werden Wohnung und Laden des Verdächtigen durchsucht. Die Beamten finden zahlreiche Medikamente und Dopingsubstanzen.

Nun landete der Mann wegen gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Dopingmitteln und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz im Schöffengericht des Amtsgerichts Schwelm. Dort legte der Angeklagte über seinen Verteidiger ein vollumfängliches Geständnis ab.

Ein Teil der aufgefundenen Mittel sei für seinen Mandanten selbst gewesen, so der Anwalt. Der Schwelmer sei Kraftsportler. Mehr Angaben zu Abläufen und Vorgehensweisen gab es nicht.

Vorstrafen hat der 58-Jährige nicht. Das, sein Geständnis und der Zeitablauf seit der Tat sprachen für den Angeklagten. Das Schöffengericht verurteilte ihn am Ende zu anderthalb Jahren Haft auf Bewährung. Der Mann muss für die Dauer von drei Jahren straffrei bleiben und dem Gericht jeden Wohnungswechsel melden.

