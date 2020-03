Wir haben uns in der Musikschule Schwelm verabredet und während des Klavierunterrichts darf ich schon ein paar Fotos machen. Davids Lehrerin Kaung-Ae Lee studiert mit ihm ein Stück von Claude Debussy ein. Jede Hand einzeln, Anschlag, Handhaltung, Takt, Rhythmus, alles wird akribisch geübt. „Ganz schön schwierig“, kommentiere ich. „Ich mag solche Stücke, bei denen man den Beat wie seinen Herzschlag spürt“, sagt David und nachdem Frau Lee die Hausaufgaben erteilt hat, nimmt er sich Zeit für unser Interview.

Mit welchem Instrument hast du angefangen?

David Nüschen: Ich habe direkt mit dem Klavier begonnen. Als ich vier Jahre alt war, hat mein Vater mir bei uns zu Hause den ersten Unterricht gegeben. Mit fünf oder sechs bin ich dann zum Klavierunterricht bei Frau Lee in die Schwelmer Musikschule gegangen.

Dein Vater spielt Klavier, Orgel und Kontrabass, deine Mutter Gitarre und Klavier, dein älterer Bruder spielt Kontrabass. Ihr seid eine musikalische Familie. Warum musste es bei dir das Klavier sein?

Das Klavier hat von Anfang an zu mir gepasst. Das habe ich gleich gemerkt.

Wie viel Zeit verbringst du täglich am Klavier?

Normalerweise etwa 15 Minuten pro Tag. Vor dem Wettbewerb waren es auch mal 30 Minuten täglich.

Du spielst außerdem noch Fußball.

Ja, ich habe fünf Jahre lang beim TuS Haßlinghausen gespielt und bin mit zehn Jahren zur TSG Sprockhövel gewechselt. In der Kreisauswahl Hagen habe ich auch gespielt. Aber als Torwart hatte ich großes Verletzungspech: Nach einem Armbruch musste ich eine Zeit lang pausieren und nach der Pause habe ich mir gleich beim ersten Spiel, am 3. Oktober 2018, wieder einen komplizierten Armbruch zugezogen. Ich konnte längere Zeit nicht schreiben, nicht Fußballspielen, …

… nicht Klavierspielen?

Klavier habe ich trotzdem gespielt. Trotz der Schmerzen. Ich bin auch weiter zum Klavierunterricht gegangen.

Was ist aus dem Fußballspielen geworden?

Inzwischen spiele ich wieder Fußball. Ich bin jetzt im TuS Ennepetal. Aber nicht als Torwart, sondern als Feldspieler. Ich bin flexibel und habe keine Wunschposition. Außerdem spiele ich Tischtennis beim TTC Haßlinghausen und spiele beim Flick Flack-Theater in zwei Gruppen mit. Mit der einen Gruppe erarbeiten wir gerade „Peter Pan“ und mit der anderen führen wir ab Juni „Das Dschungelbuch“ auf. Ich spiele den Mogli.

Wie kamst du auf die Idee, am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilzunehmen?

Meine Lehrerin, Frau Lee, hat mich Ende Oktober gefragt, ob ich mitmachen möchte. Das war ein gutes Gefühl, dass sie mir das zutraut und ich habe ziemlich schnell zugesagt. Ich hatte nur ein bisschen Sorge, dass die Zeit zum Üben nicht reicht.

Offensichtlich hat die Zeit gereicht, denn du hast am 26. Januar beim Regionalwettbewerb Westfalen-West in Letmathe 23 Punkte erreicht. Warst du sehr aufgeregt beim Wettbewerb?

Vor dem Konzert und am Anfang war ich sehr aufgeregt. Während des Spielens ging die Aufregung langsam weg und dann hatte sie überhaupt keinen Platz mehr. Es war dann eher eine Herausforderung und das machte mir große Freude.

Mit den 23 Punkten hast du nicht nur einen ersten Platz erreicht, du wirst Ende März auch am Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ teilnehmen. Ist das noch aufregender?

Nein, das Gefühl wird ähnlich sein. Im Prinzip ist das ja die gleiche Veranstaltung, nur auf einem höheren Niveau der Teilnehmer und mit einem anderen Musikstück, das ich bis dahin noch erlernen muss.

Das Klavier ist meist ein Solo-Instrument. Wäre ein anderes Instrument nicht leichter? Da kann man in der Gruppe spielen und sich vielleicht ein wenig im Ensemble verstecken.

Das Solospiel macht mir großen Spaß. Die Angst vor einem falschen Ton ist da, aber die ist nicht so groß. Ein bisschen Angst vor der Verantwortung ist allerdings vorhanden.

Wie beim Torwart?

Ja, der Nervenkitzel und der Druck, die sind ähnlich, aber die verliere ich beim Spiel. Und wenn ich beim Klavierspiel eine schwierige Stelle überwunden habe, weiß ich, dass ich auch den Rest schaffe. Ich kann gut leben mit diesem „Solo-Druck“. In der Schule spiele ich in einer Band. Unsere Big Band am Gymnasium Gevelsberg hat klein angefangen und ist jetzt eine wirkliche Big Band geworden. Da sind viele andere Musiker und wir sind ein gutes Team. Mein Bruder spielt dort E-Bass und ich Klavier.

Beim Wettbewerb hast du drei sehr unterschiedliche und recht anspruchsvolle Stücke gespielt.

Die hat Frau Lee für mich ausgesucht und mir haben alle drei sehr gefallen.

Musst du für den Landeswettbewerb auch neue Stücke lernen?

Ja, ich ersetze ein Stück durch ein neues, weiß aber noch nicht, welches das neue Stück sein wird.

Lass uns einen Blick in die Zukunft werfen. Kannst du dir vorstellen, Musik zu studieren und das Klavierspiel zu deinem Beruf zu machen?

Ich mache alles, was ich im Moment mache, super gern. Alles macht mir Spaß.

Aber als Beruf?

Eher nicht. Zurzeit will ich lieber Kriminologie studieren. Ich bin jetzt in der 7. Klasse. Da habe ich viele Ideen, was ich werden will. Ich kann mir aber nicht vorstellen, ohne das Klavierspiel zu leben. Musik ist etwas, was man zum Leben braucht.

Nach dem Interview beeilt sich David zu seinem Fußballtraining zu kommen.