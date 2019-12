Schwelmer Bahnhof: Kaufinteressent verhandelt mit Besitzern

Es gibt kaum etwas, wofür sich die Schwelmer in ihrer Stadt schämen. Der Bahnhof allerdings ist ein solcher Schandfleck. Das Gebäude hat seit Monaten noch nicht einmal eine Tür. Die Kabel hängen aus der Decke, und lange bevor die Eigentümer die Immobilie fertig renoviert haben, scheint klar: Viel von dem, was bislang verbaut wurde, kann nicht als dauerhafte Lösung gelten. Ein Kaufinteressent soll in erste Verhandlungen mit der Besitzergesellschaft eingetreten sein. Derweil tut sich vor der Tür der nächste Ärger auf.

Der Schwelmer Ortsverband der Partei Die Linke kritisiert das Erscheinungsbild des Bahnhofsvorplatzes massiv. „Seit dem Umzug der VER-Verkaufsstelle für Fahrkarten vom Bahnhofsvorplatz in die Nähe des Parkhotels ist am ehemaligen Platz eine große Wasserpfütze zu sehen. In diese laufen bei Dunkelheit ab und an Menschen und holen sich auf dem Weg zum oder vom dort befindlichen Café nasse Füße“, schreibt Martin Enke, sachkundiger Bürger der Partei. Und Jürgen Senge, Sprecher des Ortsverbands Schwelm, ergänzt: „Wenn das Wasser gefriert, bildet sich dort schnell eine tückische Eisfläche, mit der niemand rechnet. Wer haftet dann für Unfälle?“

Verhandlungen gehen im Januar weiter

Die Schwelmer Linken fordern die Stadtverwaltung auf, schnellstens mit dem Eigentümer im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht über die Herstellung dieser Fläche zu regeln und diesen aufzufordern, die Fläche „nicht trost- und einfallslos mit Verbundsteinen zuzupflastern.“ Eigentümerin der Fläche ist eine neu gegründete Gesellschaft der Aedificia, einer Frankfurter Gesellschaft, die neben dem Schwelmer Bahnhof viele weitere in Deutschland besitzt.

Sie fällt seit Jahren vor allem dadurch auf, dass die Arbeiten an dem Gebäude und dem Vorplatz ruhen und die Verantwortlichen sich vor ihrer Verantwortung drücken. Es steht kaum zu erwarten, dass sich dies durch die Pfütze ändert. Allerdings könnten sich schon bald die Besitzverhältnisse ändern.

Denn: Die Stadt Schwelm hat der Aedificia einen Kaufinteressenten präsentiert. Die Verhandlungen haben mit einem ersten Gespräch am vergangenen Montag begonnen. An diesem Tag saßen der Interessent, ein Finanzier der Aedificia und der erste Beigeordnete der Stadt Schwelm, Ralf Schweinsberg, zusammen, um Möglichkeiten auszuloten.

„Jetzt obliegt es dem Eigentümer, ob er den Bahnhof verkauft oder diese katastrophale Geschichte fortführen möchte“, sagt Ralf Schweinsberg, der von der großen Pfütze Kenntnis hat und versichert, dass die Stadt diese Situation im Blick hat. Im Januar ist die nächste Verhandlungsrunde zum Schwelmer Bahnhof angesetzt.

Linke prangern Privatisierung an

Für Jürgen Feldmann, Ratsmitglied der Linken, liegt der Grund für die Misere auf der Hand: „Die Bundesbahn wurde vor 25 Jahren zum privatrechtlichen Konzern. Die Einsparungen spüren Fahrgäste heute mehr denn je. Sie ist auch ursächlich dafür, dass es mit dem Schwelmer Bahnhof nicht weitergeht, weil es unklare Eigentumsverhältnisse gibt. Das wäre früher so nicht möglich gewesen.“

Dieses Rad lässt sich nun aber nicht mehr zurückdrehen, und auch der Bahnentwicklungsgesellschaft (BEG) ist sehr daran gelegen, dass sich in Schwelm endlich etwas tut. Ein neuer Besitzer könnte daher auch bedeuten, dass sich die Schwelmer für diese miese Visitenkarte in Zukunft nicht mehr schämen müssen.