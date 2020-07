Schwelm: „Wir machen Theater“ – Leo bietet T-Shirt an

Schwelm. Am 4. September soll sich der Vorhang im Leo-Theater in Schwelm wieder heben. Mit T-Shirts setzt das Team ein Zeichen: „Wir machen Theater“.

„Wir machen Theater“ – heißt es vollmundig auf den brandneuen T-Shirts, die das Leo-Theater im Ibach-Haus an der Wilhelmstraße in diesen Tagen für Jung und Alt anbietet. „Wir wollen unserem Publikum ein optimistisches Zeichen für die Zukunft geben“, so Theaterchef Andreas Winkelsträter.

Vorhang auf am 4. September

Ein Zeichen, das die Leo-Verantwortlichen lieber auf der Bühne im Ibach-Haus gegeben hätten, doch da haben die Auswirkungen der Pandemie (noch) einen Riegel davorgeschoben. Nach der ohnehin eingeplanten Sommerpause soll sich der Vorhang wieder am Freitag, 4. September, um 18 Uhr, heben. Zum Glück gebe es Lockerungen für die Theater, so dass man mit großer Spannung auf den Saisonstart der dann vierten Saison in Schwelm blickt.

Hier gibt’s die T-Shirts Wenn Sie das Leo-Theater unterstützen und „Theater machen“ wollen: Der T-Shirt-Verkauf beginnt ab sofort – zunächst online. Wer Interesse hat, der kann sich gerne unter 02336/4702440 oder unter der folgenden Mailadresse melden: info@leo-theater.ruhr Am Samstag, 25. Juli, starten der Vorverkauf für Tickets für die neue Saison und auch der T-Shirt-Verkauf live im Leo-Theater im Ibach-Haus, Wilhelmstraße 41. Zwischen 10 und 14 Uhr hat das Theater geöffnet. Der Preis für ein Kinder-Shirt beträgt 17 Euro. Für das Shirt für Erwachsene zahlen Interessierte 23 Euro.

„Wir haben auf verschiedenen Kanälen unserem Publikum in den vergangenen Wochen und Monaten gezeigt, dass es für uns eine Zeit ,nach Corona‘ geben wird. Der Zuspruch auf den Internetseiten, Spenden, die uns erreicht haben, und Hunderte Klicks auf den virtuellen Heinz-Erhardt-Auftritt im Rahmen der Aktion des Stadtmarketings machen uns Mut“, erklärt Andreas Winkelsträter weiter. Dass die wirtschaftlichen Einbußen fast wörtlich eine Hypothek für den Theaterbetrieb sind, ist keine Frage.

„Wir wollen den Menschen in diesen Zeiten auch etwas zurückgeben“, sieht sich der Künstlerische Leiter Marc Neumeister dem Leo-Publikum gegenüber in der Pflicht. Die Weichenstellung ist erfolgt. Stückauswahl, Premieren und Aktionen sind fest geplant. Alles unter der Prämisse: Die Gesundheit von Publikum sowie Schauspielerinnen und Schauspielern und dem Personal vor und hinter der Bühne zu sichern.

Die T-Shirts mit dem Slogan „Wir machen Theater“ sind sozusagen der Fingerzeig für einen positiven Blick in die Zukunft. „Gleichzeitig hoffen wir, mit dem Verkaufserlös der Shirts einen bescheidenen Effekt auf der Einnahmenseite zu generieren“, sieht der 2. Vorsitzende des Freundeskreises Leo-Theater, Rolf Göbel, beim Erfolg der Verkaufsaktion auch einen wirtschaftlichen Aspekt. In erster Linie allerdings ist das T-Shirt ein Zeichen der Verbundenheit zwischen Publikum und Leo-Theater. Und obendrein ist es auch noch ganz zweckmäßig.

Neue Spielzeit 2020/21

Fünf Premieren bietet das Leo-Theater in Schwelm seinen Gästen in der neuen Spielzeit 2020/2021. „Machos auf Eis“, erste Karaoke-Komödie am 10. Oktober 2020, 20 Uhr; „Die Niere“, 28. November, 20 Uhr; „Die Wahrheit von Dinner For One“, 9. Januar 2021, 20 Uhr; „Landeier II – Jetzt geht‘s auf zum Scheunenfest“, 6. März 2021, 20 Uhr; „Der Mustergatte“ ist Willi Witzigmann alias Heinz Erhardt, 8. Mai, 20 Uhr.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse https://leo-theater.ruhr