Unbekannte Täter sind in eine Schule in Schwelm eingebrochen.

Schwelm. Weißes Pulver vor dem Haupteingang einer Schule in Schwelm hat am zweiten Weihnachtsfeiertag für Misstrauen gesorgt.

Schwelm: Weißes Pulver vor Schul-Haupteingang

Der Hausmeister der Realschule am Ländchenweg in Schwelm bemerkte am zweiten Weihnachtsfeiertag ein weißes Pulver vor dem Haupteingang der Schule. Als er das Ganze näher betrachtete, stellte er fest, dass Unbekannte den Inhalt eines Pulverfeuerlöschers in der Haupteingangshalle und im Treppenhaus verteilt hatten.

Die Täter gelangten offensichtlich über ein Fenster der Herrentoilette in das Gebäude, was sie gewaltsam öffneten. Den Feuerlöscher entnahmen sie auf dem 1. Obergeschoss des Gebäudes. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher noch unklar.