Schwelm: Was Corona mit unserem Müll gemacht hat

Schwelm Dass 2020 wegen Corona ein außergewöhnliches Jahr war, zeigt auch der Blick in die Mülltonnen.

"Ich bin gerade dabei, die Zahlen zusammenzurechnen", erklärt Lars Seibel, Leiter der Abteilung Abfallwirtschaft bei den Technischen Betrieben Schwelm (TBS) zu der Nachfrage, ob Corona sich auf die Jahresbilanz der TBS auswirken würde. Und es folgt beim Blick auf die 2020er-Auswertung ein "Ja, durchaus" - wobei anzumerken ist, dass noch nicht alle Abfall-Posten bilanziert sind, aber dazu später mehr. Das Fazit, soweit es jetzt schon klar ist, sieht laut Lars Seibel folgendermaßen aus.

+++Nichts mehr in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter+++

Dass Homeoffice bzw. Kurzarbeit die Restmülltonnen in 2020 mehr als sonst üblich füllen würde, ist eine These, die es zu belegen gilt. Tatsächlich untermauern die TBS-Zahlen für die graue Tonne, was auf der Hand zu liegen scheint. 2020 hatten die Schwelmer mehr Zeit daheim verbracht und entsprechend mehr Abfälle in den Restmüll gepackt. Insgesamt 3635 Tonnen an Gewicht fuhren die TBS-Fahrzeuge in 2020 zur Entsorgung ab. Das ist ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr und soviel wie seit Jahren nicht mehr.

Corona: Mehr Müll im Homeoffice produziert

Lange Zeit ging es beim Restmüll immer nur in eine Richtung. Es wurde langsam, aber kontinuierlich weniger. 2017 schmissen die Schwelmer noch 3556 Tonnen Restmüll in ihre grauen Behälter, 2018 waren es mit 3543 Tonnen etwas weniger, und 2019 ging es mit 3519 Tonnen erneut ein Stück zurück. Das Corona-Jahr 2020 mit einem Plus von 116 Tonnen Restmüll gegenüber dem Vorjahr durchbrach den Trend.

Die TBS-Fahrzeuge kümmerten sich im vergangenen Jahr übrigens um die Leerung von 6549 grauen Restmülltonnen und von 269 Restmüllbehältnissen mit 1100-Litern Fassungsvermögen vor Wohnanlagen und Mehrfamilienhäusern.

Anders die Lage beim Biomüll. Hier zeigen die Zahlen seit Jahren nach oben, was auch daran liegen mag, dass die Schwelmer das Müll trennen wie überall in Deutschland immer konsequenter praktizieren. Aber auch beim Biomüll sind in Schwelm die Folgen der Corona-Pandemie bzw., dass die Menschen mehr Zeit im Homeoffice verbrachten, aus den Zahlen herauszulesen. 2017 fuhren die TBS-Fahrzeuge 1755 Tonnen Biomüll ab, 2018 dann 1766 Tonnen und 2019 insgesamt 1786. Dem jahrelangen Aufwärtstrend im kleinen zweistelligen Bereich folgte im Corona-Jahr 2020 der sprunghafte Anstieg um gut 150 Tonnen auf insgesamt 1837 Tonnen Biomüll. "Man hat schon gemerkt, dass die Menschen mehr zuhause sind", befindet Lars Seibel.

Corona: TBS in Schwelm meldet mehr Sperrmüll

Homeoffice bzw. Kurzarbeit haben viele Schwelmer auch dazu genutzt, die eigenen vier Wände zu entrümpeln bzw. daheim klar Schiff zu machen. Das zumindest legen die Sperrmüll-Zahlen nahe. Während es bei der Abholung nur eine unwesentliche Veränderung gab (2020 wurden insgesamt 105,6 Tonnen von den Häusern abgeholt und abtransportiert, im Jahr davor 105 Tonnen), sieht es bei der Selbstanlieferung anders aus. Hier stehen in der TBS-Bilanz 358 Tonnen Sperrmüll in 2020 gegenüber 329 Tonnen im Jahr 2019, und dies, obwohl die Sperrgutannahme am Betriebshof wegen Corona und des Lockdowns mehrere Wochen lang überhaupt nicht möglich war. Auch die Menge an Elektroschrott, die 2020 auf dem Betriebshof abgegeben wurde, sei mehr geworden, berichtet Lars Seibel. Zahlen dazu kann er allerdings nicht nennen, weil die nicht von den TBS erfasst werden.

Auf die letzten Zahlen warten die TBS auch noch bei der 2020er-Bilanz der Altpapier-Abfuhr, und zwar von AHE. Das Entsorgungsunternehmen ist zuständig für den Papier-Abtransport an 18 von insgesamt 50 Container-Standorten. Lars Seibel gibt eine Beobachtung seiner Mitarbeiter wieder, die Rückschlüsse auf das Konsumverhalten im Corona-Jahr erlaubt. Mit 1464 Tonnen Altpapier seien 2020 zwar weniger als im Jahr zuvor abgefahren worden (1548 Tonnen). Die Altpapier-Behälter und -Container seien aber so voll wie immer gewesen. Seibel ist überzeugt: Die Menschen haben 2020 mehr angeschafft, und dadurch ist viel Verpackungsmaterial angefallen.

Die Folgen von Corona machen sich auch in anderen Bereichen der Abfallbeseitigung bemerkbar. In Zeiten des Lockdowns, also auch jetzt, seien die Müllkörbe in der Innenstadt weniger schnell voll, erklärte Seibel auf Nachfrage. Aus diesem Grund verzichteten die TBS aktuell auf die Wochenend-Leerung der Körbe im Innenstadtbereich. Zum alten Rhythmus werde man zurückkehren, sobald dies erforderlich sei, erklärte der zuständige Abteilungsleiter.

Umgekehrt ist es laut TBS aber nicht so, dass die Müllkörbe in Parkanlagen, auf Spielplätzen oder entlang der Spazierstrecken im vergangenen Jahr voller waren als sonst, weil die Menschen lange dazu verdammt waren, zuhause zu bleiben oder sich und ihre Familien irgendwie beschäftigen mussten. "Die Müllkörbe in den Parkanlagen waren so voll wie immer", gibt Achim Stockermann, zuständig fürs Stadtgrün bei den TBS, seinen Eindruck wieder. Seine Erklärung: Die Parkanlagen und Spielplätze in Schwelm würden - mit oder ohne Corona - doch immer gut genutzt.

Den Jahreswechsel 2020/2021 werden die TBS-Mitarbeiter, die den Silvester-Müll wegmachen müssen, übrigens in bester Erinnerung behalten. Wegen der eingeschränkten Silvester-Böllerei fiel das Neujahrs-Fegen diesmal so entspannt aus wie schon lange nicht mehr. Hier und da mal ein Karton einer Raketenbatterie, der auf dem Boden stand. Viel mehr sei nicht gewesen, berichtet Lars Seibel. "Ein Mitarbeiter hatte mir erzählt, dass er in den 20 Jahren, die er dabei ist, noch nie so ein entspanntes Neujahrsfegen erlebt habe."