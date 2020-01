Schwelm wartet auf Gelbe Säcke

Kleine Dinge können für mächtig Ärger sorgen. Das ist auch im Fall der Gelben Säcke so – vor allem, wenn sie nicht vorhanden sind. So warten viele Schwelmer seit Wochen auf die Säcke, die in früheren Jahren stets im Dezember an die Haushalte verteilt worden waren. Diesmal nicht. Das beauftragte Entsorgungsunternehmen AHE erklärt, warum das der Fall ist und Geschäftsführer Johannes Einig weist Vorwürfe, sich nicht an Verträge zu halten, weit von sich.

Schwelm

In einem Schreiben an die Redaktion hatte ein Leser seinen Unmut kund getan: „Spätestens Anfang Dezember des vergangenen Jahres hätten in Schwelm die Gelben Säcke für den Kunststoffmüll von der Firma AHE an die Haushalte verteilt werden müssen. Bis heute ist dies aber nicht geschehen“, ärgert er sich und berichtet von seinen Nachfragen bei den Technischen Betrieben Schwelm, der Kreisverwaltung und der Firma AHE, deren Mitarbeiter seine Bedenken „herablassend und unfreundlich weggewischt“ hätten. „Es ist nicht das erste Mal, dass die Firma AHE ihren vertraglichen Pflichten nicht nachkommt, aber es interessiert scheinbar niemanden“, fährt der Mann fort. In der jetzigen Zeit, in der alle von Umwelt und Natur sprächen und die Bevölkerung zu korrektem Trennen des Mülls aufgefordert ist, stelle man die benötigten Utensilien nicht zur Verfügung und der Kunststoffmüll lande in der Restmülltonne. „Das ist sicher nicht im Sinne des Erfinders“, merkt der Schwelmer an.

Infobox Gelbe Säcke: in Gevelsberg keine Verteilung an Haushalte Von den drei Südkreis-Kommunen ist die Stadt Gevelsberg die einzige, in der die Bürger keine Gelben Säcke an die Haustüre geliefert bekommen. Hier gibt es drei Anlaufpunkte für die Bürger, an denen sie sich die Rollen mit den Gelben Säcken abholen können. Dies sind die Bürgerinfo im Rathaus, Rathausplatz 1, der AHE-Recyclinghof, Hundeicker Straße 24 bis 26, sowie die Technischen Betriebe Gevelsberg, Mühlenhämmerstraße 4. Die Firma AHE entsorgt die Gelben Säcke im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis.

Johannes Einig, Geschäftsführer der AHE, die nun seit einem Jahr für die Abfuhr und Verteilung der Gelben Säcke verantwortlich zeichnet, nachdem die zuvor viele Jahre in den Händen der Ennepetaler Firma Fischer gelegen hatte, wehrt sich gegen die Vorwürfe. Die AHE sei verpflichtet, die Erstverteilung der gelben Säcke für das Jahr 2020 durchzuführen. Dies habe das Unternehmen in der Vergangenheit durch die Deutsche Post miterledigen lassen.

„Die vielen Aushilfen dort vor Weihnachten, haben aber sehr unzuverlässig verteilt. Daher haben wir uns entschieden, die Geben Säcke mit eigenen Leuten in die Haushalte zu liefern“, sagt Einig. Die Erstverteilung 2020 sei in einigen Städten bereits erfolgt, und beginne in Schwelm ab der kommenden Woche. „Damit halten wir uns an die Verträge,einbruch verzögert schulbeginn in schwelmes gibt keine Pflicht, die Gelben Säcke vor Weihnachten zu verteilen“, sagt Johannes Einig. Bei der AHE sei auch kein erhöhtes Beschwerdeaufkommen festzustellen.

Gelbe Säcke gibt es in Schwelm auch beim Bürgerbüro und den Technischen Betrieben Schwelm. „Die ist allerdings eine rein freiwillige Leistung der Kommune“, betont der Schwelmer Ordnungsamtsleiter Christian Rüth.

Für AHE-Chef Johannes Einig liegt die Lösung all dieser Probleme auf der Hand: „Wenn die Gelbe Tonne im Kreis eingeführt würde, machte das vieles sehr viel einfacher.“

Ennepetal

Auch in Ennepetal verteilt die AHE Gelbe Säcke an die Haushalte und hat deren Abfuhr ebenfalls von Firma Fischer übernommen. „Wir haben hier eine Mischform“, sagt Hans-Günther Adrian, Sprecher der Stadt Ennepetal. Die AHE verteilt zwei Rollen pro Haushalt. Bürger haben aber auch die Möglichkeit, sich die Säcke abzuholen. Das gehe beispielsweise im Bürgerbüro, an der Rathausinfo oder bei den Fahrern der Müllfahrzeuge, so Adrian. Auch bei den Stadtbetrieben Ennepetal, Hembecker Talstraße 41-45, oder im Kiosk am Westfeld gibt es laut Internetseite der Stadt Ennepetal Gelbe Säcke.

„Wir haben in Ennepetal im Dezember die Säcke an die Haushalte verteilt“, sagt Johannes Einig. Das soll aber nicht flächendeckend funktioniert haben. Wer keine Säcke bekommen habe, könne sich bei der AHE unter Telefon 02335/8457750 melden und dies mitteilen. „Wir werden die Rollen mit den Säcken dann nachliefern“, sagt der AHE-Geschäftsführer.