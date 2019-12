Schwelm: Warhol-Absage wegen Kunst-Skandals in Berlin?

Schwelm. Waren die Nörgler Schuld an der Absage der Andy Warhol-Ausstellung in Schwelm oder steckt ein nationaler Kunstskandal hinter dem Rückzieher?

Mit „Letzter Akt um geplatzte Warhol-Schau“ hat diese Zeitung am 16. November über einen Schlagabtausch im Kulturausschuss zwischen Befürwortern und Gegnern der Ausstellung berichtet, die Peter Christian Neumann als Kind dieser Stadt den Schwelmern hat „schenken“ wollen. Nun wird doch noch eine Zugabe nötig.

In den vergangenen Tagen sind Informationen öffentlich geworden, die die Geschehnisse rund um die plötzliche Absage durch P. C. Neumann, wie der Kunstsammler sich selbst nennt, via E-Mail an die Bürgermeisterin der Stadt, Gabriele Grollmann-Mock, in einem neuen Licht erscheinen lassen. Und da sind durchaus brisante Details bei. Unter anderem führen diese Informationen zu Ermittlungen des Berliner Landeskriminalamts wegen Kunstfälschung.

Darstellung der Verwaltung

Welche Rolle spielt Michael Schultz, Galerist aus Berlin, gegen den wegen Betrugs und Kunstfälschung ermittelt wird, bei der Absage der Warhol-Ausstellung in Schwelm? Foto: Reto Klar

Ursprünglich plante Peter Christian Neumann, die Warhol-Ausstellung im Zusammenhang mit seinem Partner, der Berliner Galerie Schultz, zu organisieren. Sie sollte den Versand von 7000 Einladungen zur Eröffnung der Ausstellung im Haus Martfeld in Schwelm übernehmen. So berichtete jedenfalls die Verwaltung im städtischen Kulturausschuss im Mai. Für die Galerie Schultz haben sich nun allerdings die Ereignisse überstürzt.

Laut übereinstimmenden Presseberichten ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen den Inhaber der Galerie, Szene-Schwergewicht Michael Schultz, wegen schweren Betrugs und Kunstfälschung in Millionenhöhe, hatte sogar zwischenzeitig einen Haftbefehl gegen ihn erlassen, der allerdings aus gesundheitlichen Gründen wieder ausgesetzt wurde. In der Berliner Zeitung werden interessanterweise in diesem Zusammenhang auch Seriendrucke von Warhol mit dem Porträt von Marylin Monroe, die Schultz als Sensation anpries, angezweifelt. Eben solche sollten auch im Schwelmer Haus Martfeld zu sehen sein.

Was wusste die Bürgermeisterin?

Die Galerie ist inzwischen dauerhaft geschlossen. Am 25. September 2019 ist vor dem Amtsgericht in Charlottenburg das vorläufige Insolvenzverfahren eröffnet worden. Exakt zeitgleich hat P. C. Neumann die Ausstellung in Schwelm aus heiterem Himmel abgesagt.

Infobox P. C. Neumann hat enge Verbindungen nach Berlin Der gebürtige Schwelmer P. C. Neumann ist Kunstsammler und wohnt mittlerweile in der Schweiz. Die Neumann-Hug Collection ist eine international viel beachtete Sammlung moderner und zeitgenössischer Werke – auch mit viel Popart. Neumann tritt als Aussteller und Kurator auch immer wieder in Berlin in Erscheinung. Unter anderem erlangte er Aufmerksamkeit, als er im Jahr 2018 frühe Werke und seltene Plattencover des britischen Street-Art-Künstlers Banksy in Friedrichshain ausstellte.

Wir erinnern uns: Neumann hatte damals dargestellt, dass der Gegenwind, der gegen seine Ausstellungspläne seitens der Politik und insbesondere der SPD-Fraktion geäußert wurde, ursächlich für seine Absage verantwortlich seien. Besonders der ehemalige Landrat Dr. Arnim Brux geriet ins Visier von Neumann. Brux hatte gegen die Warhol-Ausstellung in Schwelm Position bezogen und auf Risiken hingewiesen, die eine solche Ausstellung mit sich bringt.

Die Sache hat aber noch einen anderen Aspekt. Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock muss nach Lage der Dinge von den Ereignissen in Berlin bereits Kenntnis gehabt haben, als sie im Kulturausschuss noch einmal gemeinsam mit Dr. Bärbel Jäger ihr Bedauern zur Neumann-Absage äußerte und gegen die „Kunstbanausen“ in der Stadt Schwelm polemisierte. Es gibt eine Verbindung zwischen dem Berliner Galeristen und dem Ehepaar Grollmann-Mock. Der Ehemann der Bürgermeisterin hat in der benachbarten Galerie seine Fotos ausgestellt. Er war Dauergast auf der Facebook-Seite des Galeristen. Das lässt sich anhand der unserer Redaktion vorliegenden Facebook-Einträge nachvollziehen.

Außerdem haben die Ereignisse nicht nur die Berliner Medien beschäftigt, sondern bundesweite Aufmerksamkeit im Feuilleton unter anderem von FAZ, Süddeutscher Zeitung, Spiegel online und so weiter. erzielt.

Dr. Arnim Brux sieht sich bestätigt

Dr. Arnim Brux, der in den vergangenen Wochen persönlich angegriffen wurde, weil er gegen die Ausstellung Bedenken geäußert hat, sieht sich und die weiteren Kritiker an der geplanten Warhol-Ausstellung nun mehr als bestätigt. Vor diesem Hintergrund ist für Dr. Brux allerdings das Verhalten von Bürgermeisterin und Museumsleiterin, die im Kulturausschuss noch einmal mit dem Ausstellungsgegner abrechneten, zu hinterfragen. „Dass die Mahner in ihrer kritischen Einschätzung durch die Geschehnisse in Berlin bestätigt werden, ist die eine Sache. Dass die Bürgermeisterin und die Museumsleiterin trotz besseren Wissens Politik und Öffentlichkeit in der Sitzung des Kulturausschusses nicht umfassend und korrekt darüber informiert und sogar an P. C. Neumanns Märchen von den ignoranten Schwelmern weiter gestrickt haben, ist höchst irritierend.“