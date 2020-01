Schwelm. Chefarzt Jörg Franzen informiert am 22. Januar, über Ursachen und Behandlungsmethoden von Schulterschmerzen.

Schwelm: Ursache und Behandlung von Schulterschmerzen

Nicht auf die leichte Schulter nehmen: Schulterschmerzen – Operieren oder nicht? Jörg Franzen, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie, informiert am Mittwoch, 22. Januar, um 18 Uhr im Forum des Helios Klinikums Schwelm über Ursachen und Behandlungsmethoden bei Schulterschmerzen.

Egal ob Essen und Trinken, Telefonieren oder Auto fahren: Als beweglichstes Gelenk des menschlichen Körpers ist die Schulter stets im Einsatz und dadurch für Verletzungen sehr anfällig: „So vielfältig wie die Behandlungsmethoden sind, sind auch die Schmerzursachen.

Häufige Auslöser

Überlastung, Entzündungen oder Verschleiß sind ebenfalls häufige Auslöser. Eine individuelle Diagnostik ist an dieser Stelle notwendig, um die Ursachen der Schmerzen festzustellen“, so Jörg Franzen. Oft treten Schulterschmerzen ohne klare Ursache oder schleichend über einen längeren Zeitraum auf. Hier unterscheidet man zwischen akuten und chronischen Schmerzen: „Akute Schmerzen treten plötzlich auf, beispielsweise bei einem Sturz auf die Schulter, der eine ausgekugelte Schulter zur Folge hat. Chronische Schulterschmerzen hingegen entwickeln sich allmählich und können sehr hartnäckig sein. Sie werden zum Beispiel durch Arthrose ausgelöst, können aber auch durch schwache Muskeln, Fehlstellungen und andere Schäden im gelenknahen Bereich verursacht werden.“

Bemerkbar machen sich Schulterschmerzen auf unterschiedliche Art und Weise – so kann es wehtun, wenn der Betroffene den Arm seitlich hebt oder abspreizt. Oft tritt auch ein Schmerz beim Liegen auf, so dass das Schlafen zur Qual wird. In einigen Fällen von Schulterschmerzen ist auch die Beweglichkeit des Schultergelenks merklich eingeschränkt, das Gelenk versteift und wird zur sogenannten „frozen shoulder“. „Betroffene sollten die Schmerzen wortwörtlich nicht auf die leichte Schulter nehmen, um dauerhafte Einschränkungen zu vermeiden. Frühzeitig diagnostiziert, können Schulterschmerzen oftmals schnell und einfach behandelt werden. Der modernen Medizin stehen dabei eine Vielzahl von nicht-operativen sowie operativen Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung – von der Gelenkspiegelung bis zu minimalinvasiven Operationsverfahren“, weiß der Experte.

In seinem Vortrag am Mittwoch, 22. Januar erklärt Jörg Franzen, welche Ursprünge Schulterschmerzen haben können und zeigt entsprechende Therapiemöglichkeiten auf. Der Vortragsabend ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.