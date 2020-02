Schwelm setzt bei Seniorenarbeit verstärkt aufs Ehrenamt

Mit einem sehr ambitionierten Ziel startet die städtische Seniorenarbeit in das Jahr 2020. Der bisherige Seniorenbeauftragte Andreas Koch ist zum Jahreswechsel in die Passivphase seiner Altersteilzeit eingetreten. Und dennoch soll fast alles so weiter laufen wie bisher. Kann das funktionieren? Darüber hat diese Zeitung mit der Verwaltungsspitze im Rathaus gesprochen.

Die Person, die Andreas Koch ersetzen soll, hat aus verschiedenen Gründen ihre Tätigkeit noch nicht aufgenommen. Erschwerend hinzu kommt, dass unterm Strich aus einer ganzen Stellen eine halbe Stelle geworden ist, die sich künftig um die Seniorenarbeit kümmern und als Behindertenkoordinator die Interessen der Menschen mit Handicap in der Stadt Schwelm im Blick haben soll.

Was wird aus der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE) und den Sozialpflegern, die in 13 Bezirken in Schwelm fast 9000 Bürger über 60 Jahre betreuen? Was wird aus dem seit 65 Jahren so erfolgreich agierenden ehrenamtlichen Sozialdienst, für den die Stadt Schwelm durch das NRW-Wissenschaftsministeriums 1995 mit dem Preis „Orte des Fortschritts“ ausgezeichnet wurde? „Ohne soziale Kompetenz wird die Zukunft nüchtern und wenig menschlich. Es ist die Menschlichkeit, die sie in die Quartiere bringen. Sie sind die freiwillige soziale Feuerwehr, das soziale Frühwarnsystem“, lobte Minister Michael Groschek damals bei der Preisverleihung im Ibach-Haus das für NRW einmalige Schwelmer Modell.

Den Stellenplan der Verwaltung genehmigt die Politik. Im Falle des Seniorenbeauftragten und der Behindertenkoordinator ist das besagte halbe Personalstelle. „Wir wollen alle, dass das bewährte und einzigartige Modell der Sozialbezirke erhalten bleibt“, sagt Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock. Für die Zeit des Übergangs habe man intern Aufgaben umgeschichtet und so Freiräume geschaffen. Zusätzlich soll das Ehrenamt stärker eingebunden werden. „Wir werden die Unterstützung der Sozialverbande brauchen“, sagt Beigeordneter Ralf Schweinsberg. Die Gespräche sollen noch im Februar starten.

Susanne Schubert ist ab sofort für die Senioren Ansprechpartnerin ( 02336/801-225). Die Aufgaben des Behindertenkoordinators nimmt Rolf Steuernagel übergangsweise wahr (zweimal vormittags von 9 bis 11 Uhr). Steuernagel, selbst Rentner, war bisher u.a. im Behindertenbeirat aktiv. Zur Fortführung der bisherigen Aufgaben wird all das allerdings nicht langen. „Ehrenamt braucht hauptamtliche Begleitung“, weiß auch Fachbereichsleiterin Hildegard Peters.