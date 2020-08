Schwelm: Polizei sagt alle Präventionsveranstaltungen ab

Ennepe-Ruhr. Wegen Corona: Die Kreispolizeibehörde EN mit Sitz in Schwelm teilt mit, dass Präventionsveranstaltungen weiterhin nicht stattfinden.

Corona beeinflusst auch weiterhin den Alltag.

Vor den Sommerferien hatte die Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr noch die Hoffnung, dass Präventionsveranstaltungen in Schulen, Kindergärten oder Kindertagesstätten in einem gewissen Maße wieder stattfinden könnten.

Am Dienstag dann die Nachricht, dass dies auch weiterhin erstmal nicht möglich sei. In einer Mitteilung dazu heißt es: „Sobald wir Veranstaltungen wie Radfahrausbildung oder Puppenbühne wieder anbieten dürfen, setzen wir Sie in Kenntnis.“