Schwelm: Politik will einen Aktionsplan für die Bäume

Schwelm. „Wenn Bäume laufen könnten, wären sie schon weg“. Markus Flocke, Vorstand der Technischen Betriebe Schwelm (TBS), wählt unmissverständliche Worte, wenn er über die Bedingungen spricht, unter denen Bäume auf den innerstädtischen öffentlichen Flächen vegetieren. Zum Wegrennen, wie es der verantwortliche Fachmann fürs Stadtgrün formuliert, ist die Situation natürlich nicht nur in Schwelm. In der Kreisstadt soll sie in Zukunft aber besser werden.

Die Politik möchte, dass in Schwelm ein Baumaktionsplan erarbeitet wird. Ziel ist es, den vorhandenen Baumbestand in der Stadt zu sichern und gute Bedingungen für künftige Neuanpflanzungen zu schaffen. Noch ist das an viel zu vielen Stellen nicht der Fall.

Kleine Baumscheiben

Zahlreiche Stadtbäume stehen beispielsweise in viel zu kleinen Baumscheiben. Die Folgen sind vom Wurzelwerk hochgedrückte Bürgersteige, so wie an der Lindenstraße, und auch Bäume, die unter solch beengten Bedingungen über kurz oder lang zugrunde gehen. Auch die sogenannten Elefantenfüße in der Fußgängerzone, die es so auch in anderen Städten gibt, sind eher Ausdruck ihrer Zeit als ein idealer Nährboden für die Vegetation.

„Die Lage war schon lange extrem für die Bäume. Und jetzt gibt es mit dem Klimawandel, durch die höheren Temperaturen und mehr Trockenheit, noch einmal einen Schlag in den Nacken“, sagt Markus Flocke. Es steht schlecht um die Bäume, und der Mensch trägt seine Schuld daran.

Kein guter Platz für Bäume: die sogenannten Elefantenfüße in der Fußgängerzone Foto: Bernd Richter / WP

Schwelms Politik gelobt Besserung. Sie will die Stadtverwaltung mit der Erarbeitung eines Baumaktionsplanes beauftragen, der zum Ziel hat, den städtischen Baumbestand auf den öffentlichen Flächen nicht nur zu sichern, sondern perspektivisch zu erweitern. Der Liegenschaftsausschuss gab kürzlich seine einstimmige Empfehlung dazu. Mit der Beauftragung ist zu rechnen, sobald die politischen Gremien nach der Corona-Zwangspause wieder tagen.

Der Aktionsplan setzt voraus, dass die Stadt die Rahmenbedingungen kennt. Das geht weit über das hinaus, was bei den TBS schon jetzt im Baumkataster aufgelistet wird. Es geht um eine stadtweite Erfassung aller Bäume und ihrer Zustände, um eine flächenmäßige Darstellung von Problemen und standortbezogener Besonderheiten und um die Frage, wie sich die Lage für die Bäume weiter entwickeln wird. Antworten werden benötigt, wie man den Herausforderungen -- auch in städteplanerischer Hinsicht -- in Zukunft gerecht werden kann. Das ist viel Arbeit für Experten.

Förderantrag Städtisches Klimaschutzmanagement Sobald das städtische Klimaschutzmanagement steht, wird das im vergangene Jahr beschlossene und in den Haushalt 2020 eingestellte Klimabudget in Höhe von 150.000 Euro eingesetzt. Das teilte Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock im Liegenschaftsausschuss mit, der noch vor der Corona-Zwangspause tagte. Aktuell ist die Stadt dabei, den Förderantrag für die Stelle eines Klimaschutzmanagers bzw. -managerin zu stellen. Aufgrund der Corona-Umstände konnte dies noch nicht geschehen. Mit einer Bewilligung der Fördermittel ist erst in Monaten zu rechnen, so dass Klimaschutzmanager bzw. -managerin frühestens im zweiten Halbjahr eingestellt werden kann. Mit der Bewilligung ist die Stadt verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren ein Klimaschutzkonzept zu erstellen.

Eine maßgebliche Rolle wird dabei die Erfurt-Stiftung spielen. Sie hat ein Gutachten in Auftrag gegeben (und auch finanziert), das Grundlage für den Baumaktionsplan werden soll. In einem ersten Schritt werden die Rahmenbedingungen ermittelt und in einem zweiten die Standorte und Probleme konkret betrachtet. Mit diesen Erkenntnissen werden schließlich Handlungsempfehlungen fürs weitere Vorgehen erarbeitet. Als Experte konnte die Erfurt-Stiftung den Bochumer Dr. Markus Streckenbach, Sachverständiger für urbane Vegetation, gewinnen. Ende Mai soll das Gutachten der Stiftung vorliegen, Anfang Juni soll es mit den Technischen Betrieben Schwelm erörtert werden. Anschließend, so der Plan, wird das Ergebnis der Politik vorgestellt, um die Verwaltung dann mit dem Baumaktionsplan inklusive einer Kostenschätzung zu beauftragen.

Die Politik ist sich in der Sache einig. Diskussionen im Liegenschaftsausschuss gab es dennoch – wegen mehrerer Antragspunkte der FDP, die u. a. mehr Transparenz und Informationen für die politischen Gremien und Öffentlichkeit einforderte. Am Ende war es TBS-Vorstand Markus Flocke, der die Wogen glätten konnte. Solche Forderungen würden letztlich dazu führen, dass Politik und Verwaltung mehr sensibilisiert und in die Pflicht genommen werden, sich um die Belange der Bäume zu kümmern – und das sei doch gut, so der TBS-Vorstand sinngemäß.