Schwelm: Matthias Jansen neuer Vize der Kreis-Feuerwehr

Schwelm. Schwelms Feuerwehrchef Matthias Jansen ist neuer Vize-Präsident des Kreisfeuerwehrverbandes Ennepe-Ruhr.

Die Delegiertenversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes EN e.V. fand am vergangenem Freitag in der Elbschehalle in Wetter-Wengern statt. Insgesamt nahmen 131 Delegierte aus allen neun Kreisstädten teil. Norbert Lohoff aus Breckerfeld gab nach langen Jahren das Amt des Vize-Präsidenten an Matthias Jansen weiter. Lohoff wurde für seine Verdienste vom Verband besonders geehrt und ausgezeichnet.

Rolf-Erich Rehm, seit immerhin 25 Jahren Präsident des Verbandes, lobte in seinem Grußwort das neue Konzept der nachbarschaftlichen Löschhilfe im EN-Kreis. Er kritisierte die Diskussionen, die ohne jeglichen Anfangsverdacht geführt wurde, dass selbstständige Feuerwehrmitglieder aufgrund des Status bei öffentlichen Ausschreibungen bevorzugt werden.

Förderung der Jugendfeuerwehr

„Dies dient nicht unbedingt der Akzeptanz im Ehrenamt. Keine Bevorzugung aber bitte auch keine Benachteiligung“, sagte Rehm deutlich. Er berichtete, dass so langsam die einzelnen Gerätehäuser der Feuerwehren in die Jahre kommen. Hier tue sich etwas. Zwölf Jahre habe der Kreisfeuerwehrverband EN auf die Notwendigkeit eines Gefahrenabwehrzentrums hingewiesen. Jetzt starte die Realisierung. In seinem Schlussappell war Rehm eines wichtig: „Lasst uns zusammen nie die Kameradschaft, die immer eine große Stärke der Feuerwehr war, aufgegeben. Der gegenseitige Respekt im Umgang unter uns sollte uns eine verpflichtende Ehre sein.“

Im letzten Jahr unterstützte der Kreisfeuerwehrverband EN wieder zahlreiche Projekte. So wurde eine Heißausbildung, der Neujahrsempfang, das Treffen der Ehrenabteilungen und ein Übungswochenende durchgeführt. Auch die Jugendfeuerwehr wurde wieder gefördert.

Ehrennadel der Sonderstufe

Beim Delegiertentag wurde Norbert Lohoff aus Breckerfeld mit der Ehrennadel der Sonderstufe geehrt. Zudem wurde Norbert Lohoff als Ehrenmitglied des Kreisfeuerwehrverbandes EN ernannt. Lohoff war seit 2004 Vize-Präsident des Verbandes. „Er war in den all den Jahren ein verlässlicher Partner. Sein Anliegen für die Aufrechterhaltung der Kameradschaft und seine Erfahrungen haben unseren Verband geprägt. Er ist immer direkt und geradeaus“, so Präsident Rolf-Erich Rehm. Jens Herkströter gab einen eingehenden Bericht zur Kreisjugendfeuerwehr und wichtigen Nachwuchsarbeit im Kreis ab.

Als beste Gruppe beim Leistungsnachweis wurden in diesem Jahr „die lustigen Stadtbrandmeister“ mit einem Wanderpokal geehrt. Matthias Jansen zeigte den Anwesenden einen Fachvortrag über den Brand in der Schwelmer Altstadt im Sommer. Er zeigte die Schwierigkeiten bei dem Einsatz mit einer Präsentation auf.