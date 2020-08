Die jungen Teilnehmer mit der Schwelmer Künstlerin Silvia Straube Holbach (hinten links) vor dem Brunnen am Haus Martfeld.

Mit Silvia Straube-Holbach Schwelm: Malkurs gegen Langeweile in den Sommerferien

Schwelm. Unter Anleitung von Silvia Straube-Holbach malten zwölf Kinder und Jugendliche in zwei Workshops im Haus Martfeld in Schwelm ihre Lieblingsbilder.

Trotz der Corona-Pandemie konnten dank der Organisation von Musikschulleiterin Gabriele Weidner die beiden Malkurse im Rahmen des Landesprogramms „Kulturrucksack NRW“ stattfinden. Unter der Leitung der Schwelmer Künstlerin Silvia Straube Holbach malten insgesamt zwölf Kinder zwischen zehn und 14 Jahren ihre „Lieblingsbilder“ im Seminarraum des Hauses Martfeld.

Aufgrund der besonderen Umstände musste das Teilnehmerfeld um jeweils zwei Teilnehmer/innen pro Woche reduziert werden, um Abstandsgebot und Hygieneregeln einhalten zu können, sodass leider nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden konnten. „Trotzdem“, so Gabriele Weidner, „war es ganz besonders wichtig, in diesem Jahr den Kindern während der Sommerferien dieses Angebot zu machen. Viele Familien haben ihren Sommerurlaub zu Hause verbracht und wir haben den Kindern mit unseren Malkursen eine sinnvolle und zudem kostenlose Beschäftigungsmöglichkeit unter toller professioneller Anleitung eröffnet“. So zauberten die jungen Künstlerinnen und Künstler neben ihren Lieblingstieren u.a. schöne Landschaften und Blumen auf Leinwand und Papier.

Stets mit Rat und Tat stand Kursleiterin Silvia Straube Holbach den Kindern zur Seite. Um allen Kindern gerecht werden zu können, unterstützten sie als helfende Hände die beiden malerfahrenen Jugendlichen Lisa Marie Krause und Tabea Banke. Mit vereinten Kräften entstanden so wunderbare Bilder, die jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer am Ende mit nach Hause nehmen durfte.

Im Kulturrucksack befinden sich für dieses Jahr noch weitere Projekte wie beispielsweise ein Fotokurs, ein Theaterworkshop und zwei Musikkurse, die sich zum einen mit digitaler Musik auf dem Smartphone und zum anderen mit einer klassischen Ensemblewerkstatt befassen. Und auch die Planungen für das nächste Jahr sind bereits angelaufen – dann gibt es bestimmt ein Wiedersehen beim Malkurs mit Silvia Straube Holbach.