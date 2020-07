Schwelm: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Durch die Kollision wurde ein 2-jähriges Kind im Pkw des Schwelmers leicht verletzt. Es wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht (hier ein Symbolfoto).

Schwelm. Bei einem Verkehrsunfall in Schwelm ist ein zwei Jahre altes Kind verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch um 17.30 Uhr an der Kreuzung In der Graslake/ Jesinghauser Straße.

Eine 38-jährige Wuppertalerin tastete sich laut Polizei mit ihrem Pkw Audi aus der Jesinghauser Straße kommend in den Kreuzungsbereich, um diesen geradeaus zu passieren. Auf der Vorfahrtstraße näherte sich von links ein Pkw Opel, gefahren von einem 71-jährigen Schwelmer. Der Schwelmer konnte dem Audi im Kreuzungsbereich nicht mehr ausweichen, es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch die Kollision wurde ein 2-jähriges Kind im Pkw des Schwelmers leicht verletzt. Es wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Pkw der Wuppertalerin wurde abgeschleppt.