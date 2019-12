Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal auf Winter vorbereitet

Laut Kalender ist er zwar schon längst da, so richtig losgelegt hat der Winter bisher aber noch nicht. Dennoch: Die Streusalzsilos sind gefüllt, die Städte auf Eis und Schnee vorbereitet. Zuletzt hat es am Freitag geschneit.

Gevelsberg

In Gevelsberg lagern alleine 150 Tonnen im Silo und weitere 485 in einer Halle. Nach der langen Winterperiode 2009/2010 und dem Salzmangel sind die Technischen Betriebe auf diese Situation vorbereitet. „Wenn das Wetter nicht völlig ausartet, kommen wir zurecht“, erklärt Andreas Vorwerk, der Leiter des Betriebshofes. Im vergangenen Winter wurden 320 Tonnen verbraucht.

In dieser Winterperiode ist die Anzahl der Einsätze des Winterdienstes an einer Hand abzuzählen. Das erste Mal rollten die Streufahrzeuge am 21. November über die Straßen der Stadt. Danach nur noch am 1., 2., 4. und 5. Dezember. Und dann auch meist nur in den Höhenlagen. Orte, an denen es eher glatt ist: Am Lindengraben, in Silschede, an der Rosendahler Straße in Richtung Linderhausen, der Neuenlander Straße, Berchemallee oder auch in der Talsohle am Lauf der Ennepe.

Infobox Autos so parken, dass Räumfahrzeuge durchkommen Um es dem Winterdienst nicht unnötig schwer zu machen, äußert SBE-Vorstand Tim Strathmann zwei Bitten an die Bürger. „Es wäre hilfreich, wenn Autos an den Straßen so abgestellt würden, dass die Räumfahrzeuge problemlos durchkommen.“ Das sei insbesondere bei Hanglagen wichtig. „Außerdem wäre es schön, wenn der Schnee nicht wieder von den Gehwegen auf die Straße geschippt würde“, meint Strathmann.

„Der Einsatzleiter steht gegen 3 Uhr auf und fährt die Straßen im Stadtgebiet ab“, erklärt Andreas Vorwerk. Wenn es notwendig ist, rückt dann gegen 4.15 Uhr der Streudienst aus, damit bis zu Beginn des Berufsverkehrs die kritischen Strecken entschärft sind. Im Extremfall können drei große Lkw, ein kleineres Fahrzeug für engere Straßen, drei Traktoren und mehrere Handtrupps raus, um gegen Schnee und Eis anzukämpfen. Die Fahrzeuge sind multifunktional einsetzbar. Schnell wird aus einem Straßenreinigungsfahrzeug ein Schneepflug – je nach Bedarf und Wetterlage.

Insgesamt kümmern sich die Technischen Betriebe um 160 Kilometer Straßen, im Winterdienst sind zehn Personen in Rufbereitschaft, die dann im Fall der Fälle in der Nacht raus müssen. Ist der Räumdienst während des Tagesbetriebes gefragt, wird der Bauhof komplett aktiviert. Der Blick auf den Wetterbericht ist für den Winterdienst entscheidend. Zwei Mal am Tag erhalten die Technischen Betriebe Gevelsberg eine Meldung vom Deutschen Wetterdienst und auch eine Prognose. „Mit richtigem Schneefall ist wohl erst einmal nicht zu rechnen. Ich denke, es geht erst im Januar richtig los“, sagt Andreas Vorwerk. Die Chancen auf weiße Weihnachten stehen schlecht.

Ennepetal

Für den Winterdienst in Ennepetal sind grundsätzlich alle etwa 30 Mitarbeiter des Betriebshofes der Stadtbetriebe Ennepetal (SBE) im Einsatz. In den Fahrzeugen sitzen immer zwei Kollegen. „Wir haben vier Lkw, die mit Schneepflug und Streuvorrichtung dafür umgerüstet werden“, erklärt SBE-Vorstand Tim Strathmann. „Hinzu kommen zwei Traktoren für kleinere Bereiche.“ Geräumt und gestreut werde in der Zeit von 4 Uhr morgens bis 22 Uhr abends, so Strathmann. „Mitten in der Nacht gibt es nur im Notfall Räumeinsätze, beispielsweise, wenn ein Rettungswagen festsitzt.“ Dafür sei ein Bereitschaftsdienst eingerichtet.

Das Salzlager auf dem Betriebshof der Technischen Betriebe Schwelm, beide Silos zusammen fassen insgesamt 450 Tonnen. Foto: Carmen thomaschewski / WP

Insgesamt räumen die SBE nach Strathmanns Angaben 360 Kilometer Straße. Hinzu kämen die Landesstraßen, für die der Landesbetrieb Straßen NRW zuständig sei. Die SBE-Mitarbeiter kümmern sich zunächst um die Straßen, auf denen Buslinien verkehren, dann um die Hauptverkehrsstraßen, die Nebenstraße und zuletzt um die Außenbezirke. Wenn es stark schneie, könne es sein, dass die Außenbezirke länger warten müssten, weil dann die anderen Straßen fortwährend geräumt werden müssten“, so Strathmann.

Den Winterdienst für die Flächen an den städtischen Gebäuden wie Schulhöfe, Parkplätze und Gehwege habe man weitestgehend fremd vergeben, erklärt er. „Wenn es schneit, dann ja überall gleichzeitig“, meint er. Das sei nicht nur mit eigenen Kräften zu bewältigen. Derzeit haben die SBE ungefähr 500 Tonnen Streusalz eingelagert. „Mehr geht nicht“, so Strathmann. „Für einen durchschnittlichen Winter hat das immer dicke gereicht.“

Schwelm

450 Tonnen Streusalz stehen den Technischen Betrieben Schwelm (TBS) zur Verfügung – 200 Tonnen sind es im einen, nochmal 250 Tonnen im anderen Silo. Groß zu schaffen gemacht hat der Winter den TBS aber noch nicht. „Bisher hielt es sich in Grenzen“, verrät Fabian Winkelsträter, einer von drei TBS-Einsatzleitern. Zuletzt sei man am vergangenen Dienstagmorgen zu einer Kontrollfahrt rausgefahren, um zu gucken, ob es glatt ist. Die Flotte der TBS besteht aus zwei Groß- und vier Kleinfahrzeugen. Unterstützt wird sie durch vier Handstreutrupps.

Während des Schneefalls am vergangenen Freitag waren beide Großfahrzeuge im Einsatz. Diese seien die Hauptverkehrsstraßen und die höher gelegenen Straßen abgefahren, so Winkelsträter. Bislang habe man sich auf einen ruhigen und entspannten Winter eingestellt. Den letzten richtig harten Winter in Schwelm habe es 2010 gegeben. Da sei auch das Streusalz knapp geworden.