Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Kommen Sie mit in den Garten

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Neue Serie „Lust auf Garten“: Der Garten erwacht aus dem Winterschlaf und wir laden Sie ein, mit uns fast ein Jahr lang in den Garten zu kommen.

Das Wetter ist zwar noch grau in grau, trist und nasskalt, aber: Wir wollen mit Ihnen in den Garten – und zwar das ganze Jahr über. Wir laden Sie ein, mit uns auf eine informative, spannende und vielfältige Reise durch das Gartenjahr zu kommen. „Lust auf Garten“ heißt unsere Serie, die heute startet.

Wir wollen vom ersten Erwachen der Natur und dem letzten noch erlaubten Heckenschnitt bis zum Ende des Jahres, wenn der Garten winterfest gemacht wird, einen Blick darauf werfen, was vor und vor allem hinter unseren Häusern in der Natur passiert. Wir wollen Ihnen dabei vor allem praktische Tipps geben und Experten zu Wort kommen lassen, aber genau so möchten wir uns den vielen, vielen verschiedenen Formen der Gärten widmen.

Welche Leckereien bieten Obst und Gemüsegärten in unseren heimischen Breitengraden? Worauf muss ich beim Kräuteranbau achten? „Wie bekommen ich einen kleinen Garten auf meinen Balkon?“, fragt sich beispielsweise unser Redakteur Max Kölsch. Da spielt Redakteurin Carmen Thomaschewski bereits in einer ganz anderen Liga und hat viel Gartenerfahrung. „Jedes Jahr versuche ich etwas Neues und will von diesen Erfahrungen gern berichten“, sagt sie.

Kann ich Selbstversorger werden?

Wir schauen in Werkzeugschuppen und Baumärkte, wir fragen nach, welche wilden Tiere man wann wie füttert und welche Nutztiere sich ein jeder im eigenen Garten halten kann. Wir wollen wissen, wie ein Teich korrekt angelegt und wie er gepflegt wird. Wir gucken ganz genau auf den Grill und wie die heimische Ernte am Leckersten zubereitet wird. Gute Rezepte für Aufgesetzten und Tees wollen wir gern veröffentlichen und mit Ihnen teilen. Gibt es Superfood? Kann ich im Ennepe-Ruhr-Kreis Selbstversorger werden?

Außerdem wollen die Mitglieder der Redaktion gern eigene Erlebnisse aus ihrem persönlichen Gartenjahr mit Ihnen teilen und mit Ihnen in einen Wettstreit treten um die höchste Sonnenblume und die schwerste Zucchini. Auf dem Weg dorthin beschäftigen wir uns mit denjenigen, die für Ärger beim Hobby-Gärtner sorgen – Schnecken, Maulwürfe und Co. – genauso wie mit den Pflanzen, die gemeinhin als Unkraut gelten.

Andererseits schauen wir auch auf die brandaktuellen Themen wie Insektenschutz und Klimaschutz. Was kann ich für die Bienen tun? Wie viel Wasser verwende – oder verschwende – ich für meinen Garten? Wie kann ich nachhaltig und richtig kompostieren? Was trägt mein Garten zu einem guten Klima bei? Können auch Steingärten so angelegt werden, dass sie pflegeleicht sind, aber dennoch gut für Flora und Fauna?

Was pflanze ich wann an?

Nicht zuletzt soll ein Garten auch schön sein und für viele Gartenfreunde bunt. Aber welche Blumen und Sträucher pflanze ich wann, was verträgt sich nebeneinander, was benötigt wie viel Sonne, Licht und Schatten? Wir blicken in den gepflegten Rosengarten ebenso wie in den naturbelassenen Wildwuchs hinter so mach einem Haus und schauen auf Vor- und Nachteile der jeweiligen (Un-)ordnung. Damit dafür alles bereitet ist, muss der geneigte Gartenfreund natürlich wissen, wann er was einsät und was erntet. Tipps und Tricks gibt zu unserem heutigen Serienauftakt jemand, der es ganz genau wissen muss: Roland Bald von den Schwelmer Gartenfreunden kennt sich mit Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten aus.

Wir freuen uns auf ein spannendes, lustiges und lehrreiches Jahr und hoffen, dass Sie gern mit uns gehen, wenn wir sagen: „Kommen Sie mit uns in den Garten.“