Schwelm: Film-Team dreht Boxkampf und bekommt Anzeigen

Schwelm. Ein Film-Team drehte mitten in Schwelm einen Boxkampf in einem Parkhaus. Alle 20 Teilnehmer haben von der Polizei dafür eine Anzeige bekommen.

Da flogen die Fäuste nur aus Show-Zwecken und trotzdem dürfen die 20 Beteiligten mit einer Strafe rechnen, nach der Aktion, die sie am Donnerstagabend im Parkhaus des Schwelm-Centers abgezogen haben.

Gegen 18.30 Uhr haben sich laut Polizei etwa ungefähr 20 Leute in dem mehrgeschossigen Parkhaus an der Gerichtsstraße versammelt, um dort einen Show-Boxkampf auszutragen und dies zu filmen. Sie waren dabei mit recht professionellem Film-Equipment ausgestattet und setzten alles daran, dass der Kampf im Film später so echt wie möglich aussehen sollte.

Zeugen rufen die Polizei

Das blieb allerdings nicht unbemerkt, und nicht lange nach Drehbeginn standen die Beamten der Kreispolizeibehörde, die von Zeugen des Theaters gerufen worden waren, ebenfalls im Parkhaus und wollten gern wissen, was sich denn im Herzen der Kreisstadt abspielt. Nach bisherigen Erkenntnissen war die ganze Geschichte wohl mit dem zuständigen Hausmeister abgesprochen, der für den Dreh des Kampfs seine Erlaubnis erteilt hatte.

Ein Problem gab es dennoch: Die Anwesenden hielten untereinander weder einen Abstand von 1,5 Metern ein, noch trug einer von ihnen einen Mund-Nasen-Schutz. Den Polizisten blieb nichts anderes übrig, als den Dreh sofort zu beenden und die Personalie der Anwesenden aufzunehmen. Die Teilnehmer des Drehs – ob es sich möglicherweise um ein Rap-Video handelt, ist aktuell nicht bekannt – müssen nun mit einer Anzeige nach der Corona-Schutzverordnung und einem folgenden Bußgeld rechnen.