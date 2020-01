Schwelm: Einbrecher flüchten mit Schmuck

Zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße kam es in der Nacht vom 29. auf den 30. Januar. Unbekannte Täter schlugen eine rückwärtige Fensterscheibe ein, drangen dadurch in die Wohnräume ein und durchsuchten diese.

Sie entwendeten Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.