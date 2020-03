Nein, dieser Vorfall hätte jederzeit passieren können. In Zeiten, in denen die ganze Welt von Solidarität und Zusammenhalt spricht, schmerzt es jedoch doppelt. Ein Unbekannter hat auf dem Friedhof Oehde ein Kinderfahrrad geklaut, just in dem Moment, als sich der Vater um die gestürzte dreijährige Tochter kümmern musste.

Der Vorfall liegt schon ein paar Tage zurück. Passiert ist es am Montag vergangener Woche. Für die junge Familie, die namentlich nicht genannt werden möchte, war es ein besonderer, ein sehr emotionaler Tag. Exakt acht Jahre zuvor wurde die älteste Tochter geboren und verstarb noch am selben Tag. Mutter, Vater und die beiden drei und sechs Jahre alten Töchter hatten sich zur Mittagszeit auf dem Weg zum Friedhof Oehde gemacht, um des Jahrestages ihrer verstorbenen Tochter bzw. Schwester zu gedenken. Durch den Eingang an der Jesinghauser Straße schritten sie zu dem Ort der Kindergräber.

Am Tag zuvor erstmals gefahren

Damit die kleine Tochter beschäftigt ist, während sich die Erwachsenen ums Grab kümmern, durfte die Dreijährige ihr buntes Kinderfahrrad mitnehmen. Erst am Tag zuvor hatte sie darauf das erste Mal gesessen und – selbstverständlich auf Stützrädern – ihre ersten Runden gedreht. Für die Dreijährige, die das Rad von ihrer älteren Schwester vererbt bekam, war das etwas ganz besonderes. Während die Eltern das Grab in Ordnung bringen, fährt die Kleine auf dem Weg davor hin und her.

„Das ist doch kein super-teures Rad. Warum klaut das jemand?“, fragt sich die Mutter und findet keine Antwort darauf Foto: Privat

Die Freude für das kleine Kind währt nicht lange. Der Vater muss zum Wasserholen zum Anschluss an der Friedhofstoilette gehen und nimmt seine kleine Tochter dorthin mit. Auf dem Rückweg passiert es dann: Die Kleine fällt an einer Wegecke vom Fahrrad und muss vom Vater getröstet werden. Er stellt das Kinderrad ordentlich an der Seite ab, damit niemand drüber stolpert, nimmt die Dreijährige auf den Arm, packt sich die beiden Gießkannen und geht zurück zum Rest der Familie. Dort angekommen, macht er sich sofort wieder auf, um das Fahrrad zu holen. „Das waren keine drei Minuten, dass mein Mann an der Ecke wieder zurück war“, berichtet die Mutter. Doch das Fahrrad war weg.

Die erste Vermutung der Eltern: Irgendjemand hat das Fahrrad am Wegesrand unabgeschlossen stehen sehen und es im guten Glauben mitgenommen, um es an einer besseren Stelle abzustellen oder um es bei der Friedhofsverwaltung abzugeben. „Mein Mann ist los und hat überall geguckt. Es war aber nirgendwo zu finden. Dann hat er die Friedhofsmitarbeiter gefragt. Bei denen war aber auch nichts abgegeben worden“, erzählt die Mutter. Der Friedhof war zum besagten Zeitraum fast menschenleer. Den Eltern wird klar, dass sie höchstwahrscheinlich Opfer eines Diebstahls wurden.

Keine Anzeige erstattet

Hinweise Wer hat etwas gesehen? Die Familie hat ein Foto von dem Kinderfahrrad zur

Verfügung gestellt (siehe oben). Wer es findet oder irgendwo sieht, kann sich per E-Mail unter schwelm@

westfalenpost.de melden. Wir leiten die Hinweise an die

Familie weiter.

Anzeige erstatten sie nicht. Das Kinderfahrrad ist schon ein paar Jahre alt und hat keinen nennenswerten materiellen Wert. Es hat aber einen emotionalen Wert. Für die Familie und für die dreijährige Tochter sowieso. „Da ist schon unsere große Tochter drauf gefahren. Das ist doch kein super-teures Rad. Warum klaut das jemand?“, fragt sich die Mutter und findet keine Antwort darauf.

Es gehe dabei auch überhaupt nicht ums Materielle, sagt sie. Es gehe darum, was nach so einer Geschichte in den Köpfen hängenbleibt. „Wie will man das Kindern vermitteln, dass etwas geklaut wird, wenn man es in einer Notsituation stehen lassen muss.“

Überhaupt nicht nachvollziehbar ist der Vorfall für die Mutter auch deshalb, weil das Kinderrad von dem, der es mitgenommen hat, nicht einmal selbst für seine Kinder genutzt werden kann. Es ist so auffällig und so quietsch-bunt, dass es leicht Jemanden auffallen könnte.